Documentaire 'My Uncle Tudor' zondag op Canvas

In de korte autobiografische film 'My Uncle Tudor' trekt cineaste Olga Lucovnicova naar het grootouderlijke huis in Moldavië waar ze opgroeide. In intieme close-ups legt de camera een idyllisch tafereel vast dat tot een ander tijdperk lijkt te behoren: rijpe kersen, zwart-wit foto's en een zomerhuis vol herinneringen aan de schijnbaar zorgeloze kinderjaren van verschillende generaties.