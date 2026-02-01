Dit zijn de kandidaten voor de vijfde week van 'De Dag van Vandaag'

Foto: VRT1 - © VRT 2026

De vijfde week van 'De Dag van Vandaag' staat volledig in het teken van de Week van de Belgische Muziek. Drie avonden lang ontvangt Bart Cannaerts uitsluitend gasten uit de Belgische muziekwereld. Op woensdag 4 februari is er geen aflevering, want VRT 1 zendt dan de MIA's uit. Een feestweek voor muziek van eigen bodem, met quizvragen op het ritme van Belgisch talent.