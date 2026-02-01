Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit zijn de kandidaten voor de vijfde week van 'De Dag van Vandaag'

zondag 1 februari 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2026

De vijfde week van 'De Dag van Vandaag' staat volledig in het teken van de Week van de Belgische Muziek. Drie avonden lang ontvangt Bart Cannaerts uitsluitend gasten uit de Belgische muziekwereld. Op woensdag 4 februari is er geen aflevering, want VRT 1 zendt dan de MIA's uit. Een feestweek voor muziek van eigen bodem, met quizvragen op het ritme van Belgisch talent.

Maandag 2 februari 
Siska Schoeters · Bart Peeters · Linde Merckpoel

Dinsdag 3 februari
Jelle Cleymans · Gustaph · Frank Vander Linden

Donderdag 5 februari 
Olga Leyers · Lennert Coorevits · Billie Leyers

'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1 — behalve op woensdag, met de MIA’s live op antenne. 




Lees ook:
 Topaffiche voor de MIA's 2025 met onder meer Pommelien Thijs en Zwangere Guy

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
http://www.VRTMAX.be
Meer artikels over VRT 1
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Konvooi' (Play)

Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.

'Konvooi', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:40
    Hotel Romantiek
    00:45
    Journaallus
  • 22:15
    Nature: the call for reconciliation
    00:40
    90 minutes
  • 22:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:05
    Schiphol Airport
    06:00
    Vegesauriërs
  • 20:00
    Darts
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 23:05
    S.W.A.T.
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 22:30
    Dog Day Afternoon
    00:10
    60 Days In
  • 23:05
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 22:40
    The X-Files
    01:00
    The Golden Girls
  • 22:20
    Dealen Met Coke
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 23:00
    Found
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:00
    Plane
    00:35
    Bar Rescue
  • 22:45
    Bake Off Vlaanderen
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 22:10
    A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery
    00:15
    Family Law
  • 23:01
    City Reports
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:47
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 23:00
    Becoming Meewis
    00:05
    Guten Appetit
  • 23:00
    Foyle's War
  • 22:55
    Below Deck Down Under
    00:15
    The Resident
  • 22:30
    NOS Studio Voetbal
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 22:40
    NPO Doc: De EUkraïner
    00:25
    Nieuwsuur
  • 22:40
    Poetins pionnen
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe
Verwante artikels