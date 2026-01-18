Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
Dan keert 'Sturm der Liebe' terug op VTM GOLD

Dit zijn de kandidaten voor de derde week van 'De Dag van Vandaag'

zondag 18 januari 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2026

In aanloop naar de Kastaars! staat de derde week van 'De Dag van Vandaag' volledig in het teken van de Pax media. Vier avonden lang nemen teams van verschillende zenders het tegen elkaar op aan de quiztafel van Bart Cannaerts. Van maandag 19 tot en met donderdag 22 januari quizzen zij voor de eer én voor een goed gevulde geldpot voor een kijker thuis.

Maandag 19 januari – VTM
Jens Dendoncker · Laura Tesoro · Birgit Van Mol

Dinsdag 20 januari – PLAY
Jeroom · Pieterjan Marchand · Bockie De Repper

Woensdag 21 januari – VRT 1
Steven Van Herreweghe · Annemie Struyf · Tom Waes

Donderdag 22 januari – Ketnet
Nona ’t Jolle · Thomas De Smet · Emma Vanthielen

'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1.



De dag van vandaag op tv
Maandag 19 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
De dag van vandaag is nog altijd de enige quiz op televisie die elke aflevering eindigt in een Vlaamse huiskamer. Vanavond te gast in onze Pax Media-week: VTM.
Woensdag 21 januari 2026 om 21u45  »
VRT 1
De dag van vandaag is nog altijd de enige quiz op televisie die elke aflevering eindigt in een Vlaamse huiskamer. Vanavond te gast in onze Pax Media-week: VRT.
Dinsdag 20 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
De dag van vandaag is nog altijd de enige quiz op televisie die elke aflevering eindigt in een Vlaamse huiskamer. Vanavond te gast in onze Pax Media-week: PLAY.
Donderdag 22 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
De dag van vandaag is nog altijd de enige quiz op televisie die elke aflevering eindigt in een Vlaamse huiskamer. Vanavond te gast in onze Pax Media-week: Ketnet.
Maandag 26 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Bron: VRTMAX
http://www.VRTMAX.be
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Panenka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Petra De Sutter in 'De Columbus'

In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    De Zevende Dag
    01:05
    Journaallus
  • 08:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 12:05
    Mush Mush en de Zwammetjes
    06:00
    Tik Tak
  • 11:55
    Chicago P.D.
    01:00
    Geen uitzending
  • 11:45
    Secrets of the World's Most Expensive Cruise Ship
  • 11:50
    Zorro
    01:20
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:50
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 12:05
    Roger van Damme: Desserts
    01:10
    Geen uitzending
  • 12:00
    C.S.I. New York
    01:10
    Fire Country
  • 11:30
    Geen uitzending
    01:20
    Taxi Driver
  • 12:05
    Streetfood
    02:00
    Het Perfecte Plaatje
  • 11:50
    Buried in the Backyard
    01:15
    C.S.I. New York
  • 12:12
    Business Branding
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:58
    Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 12:00
    Winterse Kost
    01:00
    Tot op de Graat
  • 12:00
    The Good Ship Murder
    01:35
    London Kills
  • 12:10
    First Dates Australia
    01:40
    Grey's Anatomy
  • 12:10
    Buitenhof
    01:50
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 12:00
    De Kist
    01:30
    Buitenhof
  • 12:05
    Dino Daan & Lucy
    01:35
    NOS Studio Sport