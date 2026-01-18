Dit zijn de kandidaten voor de derde week van 'De Dag van Vandaag'
In aanloop naar de Kastaars! staat de derde week van 'De Dag van Vandaag' volledig in het teken van de Pax media. Vier avonden lang nemen teams van verschillende zenders het tegen elkaar op aan de quiztafel van Bart Cannaerts. Van maandag 19 tot en met donderdag 22 januari quizzen zij voor de eer én voor een goed gevulde geldpot voor een kijker thuis.
Maandag 19 januari – VTM
Jens Dendoncker · Laura Tesoro · Birgit Van Mol
Dinsdag 20 januari – PLAY
Jeroom · Pieterjan Marchand · Bockie De Repper
Woensdag 21 januari – VRT 1
Steven Van Herreweghe · Annemie Struyf · Tom Waes
Donderdag 22 januari – Ketnet
Nona ’t Jolle · Thomas De Smet · Emma Vanthielen
'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1.
