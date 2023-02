Dit zijn de eerste beelden van nieuw seizoen 'Ze Zeggen Dat'

Ze zeggen dat Jack niet had moeten sterven in de wereldberoemde klassieker Titanic. Deze prangende vraag houdt heel de wereld al jaren in de ban, zeker nu de film terugkeert naar de bioscopen om z'n 25ste verjaardag te vieren.

Tijd om dit vraagstuk voor eens en voor altijd op te lossen in het gloednieuwe seizoen van 'Ze Zeggen Dat', binnenkort te zien bij VTM.

Als volleerde proefkonijnen gooien Dina Winslet en Andy DiCaprio hun lijf in de strijd. In gepaste kledij en met de nodige dramatiek trekt het duo naar het Zilvermeer in Mol om de proef op de som te nemen. 'Dit is bijna een exacte replica van het hout in de film. Het was eigenlijk geen echte deur maar eerder een paneel uit de boot. Het is even dik, van dezelfde houtsoort en we hebben de vorm nagemaakt', vertelt Dina. Kon Jack gered worden als hij mee op de deur van Rose was gekropen? Of is de hartverscheurende conclusie van Dina en Andy dat de dood van Jack onvermijdelijk was?

