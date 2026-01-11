Niet één, maar twee comebacks in de midseizoensfinale van 'Familie'
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dit zijn de bekende Vlamingen voor de tweede week van 'De Dag van Vandaag'

zondag 11 januari 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2026

Ook in de tweede week van januari ontvangt Bart Cannaerts elke avond drie bekende gezichten aan zijn quiztafel. Van de weerexperts, #LikeMe tot 'De Ideale Wereld', telkens drie kandidaten met een duidelijke link. Welke team zorgt voor een grote prijzenpot die Fien Germijns ergens in Vlaanderen mag uitdelen?

Maandag 12 januari – Het Weer
Sabine Hagedoren · Jacotte Brokken · Bram Verbruggen

Dinsdag 13 januari – #LikeMe
Joke Emmers · Amber Aerts · Jerôme Plattenbos

Woensdag 14 januari – Mysteriejagers
Arnout Hauben · Danira Boukhriss Terkessidis · Thomas Vanderveken

Donderdag 15 januari – De Ideale Wereld
Bert Janssens · Lukas Lelie · Birgit Aertgeerts

'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1.



De dag van vandaag op tv
Maandag 12 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Woensdag 14 januari 2026 om 21u45  »
VRT 1
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Dinsdag 13 januari 2026 om 21u30  »
VRT 1
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Donderdag 15 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Maandag 19 januari 2026 om 21u35  »
VRT 1
De dag van vandaag is nog altijd de enige quiz op televisie die elke aflevering eindigt in een Vlaamse huiskamer. Vanavond te gast in onze Pax Media-week: VTM.

Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Bron: VRTMAX
http://www.VRTMAX.be
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Panenka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

De vriendin van een Americanfootballspeler wordt doodgeschoten tijdens een overval. Niet veel later wordt een louche makelaar vermoord in een leegstaand huis. Will werpt zijn licht op beide zaken.

'Will Trent', film uit 2023 met oa. Ramón Rodríguez, om 21.30 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:00
    Het weer (laat)
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 20:00
    Dope Girls
    13:00
    Winterbeelden
  • 20:00
    Geen uitzending
    12:55
    Mega Mindy
  • 20:00
    Bestemming X
    19:00
    VTM Nieuws
  • 19:55
    Familie Gillis: massa is kassa
    13:00
    Ambulance
  • 19:40
    9-1-1: Lone Star
    18:40
    Extended Family
  • 19:30
    Caught on Dashcam
    20:35
    7 Seconds
  • 19:40
    ER
    18:50
    9-1-1: Lone Star
  • 19:50
    Hallo België!
    10:00
    Joe
  • 20:00
    Scheire en de Schepping
    12:45
    Two and a Half Men
  • 19:30
    Criminal Minds
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:15
    The Summit Nederland
    15:55
    Running Wild With Bear Grylls
  • 19:45
    Komen eten
    18:45
    Retour Masters
  • 19:30
    Cold Justice
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:01
    Z-Weekoverzicht
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    Publireportage
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:50
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    12:55
    Puur Oosters - Japans
  • 20:00
    Death in Paradise
    12:25
    The Marlow Murder Club
  • 20:00
    Grey's Anatomy
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:25
    Martin Clunes Islands of the Pacific II
    18:30
    Expeditie Nederland
  • 19:45
    3 Op Reis
    18:00
    Wordt aangekondigd