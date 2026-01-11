Dit zijn de bekende Vlamingen voor de tweede week van 'De Dag van Vandaag'

Ook in de tweede week van januari ontvangt Bart Cannaerts elke avond drie bekende gezichten aan zijn quiztafel. Van de weerexperts, #LikeMe tot 'De Ideale Wereld', telkens drie kandidaten met een duidelijke link. Welke team zorgt voor een grote prijzenpot die Fien Germijns ergens in Vlaanderen mag uitdelen?
Maandag 12 januari – Het Weer
Sabine Hagedoren · Jacotte Brokken · Bram Verbruggen
Dinsdag 13 januari – #LikeMe
Joke Emmers · Amber Aerts · Jerôme Plattenbos
Woensdag 14 januari – Mysteriejagers
Arnout Hauben · Danira Boukhriss Terkessidis · Thomas Vanderveken
Donderdag 15 januari – De Ideale Wereld
Bert Janssens · Lukas Lelie · Birgit Aertgeerts
'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1.
De dag van vandaag op tv
Maandag 12 januari 2026 om 21u35 »
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Woensdag 14 januari 2026 om 21u45 »
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Dinsdag 13 januari 2026 om 21u30 »
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Donderdag 15 januari 2026 om 21u35 »
Dagelijkse quiz waarin Bart Cannaerts elke avond drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen legt over de kleine en grote actualiteit van de dag.
Maandag 19 januari 2026 om 21u35 »
De dag van vandaag is nog altijd de enige quiz op televisie die elke aflevering eindigt in een Vlaamse huiskamer. Vanavond te gast in onze Pax Media-week: VTM.