Dit zijn de bekende Vlamingen voor de tweede week van 'De Dag van Vandaag'

Foto: VRT1 - © VRT 2026

Ook in de tweede week van januari ontvangt Bart Cannaerts elke avond drie bekende gezichten aan zijn quiztafel. Van de weerexperts, #LikeMe tot 'De Ideale Wereld', telkens drie kandidaten met een duidelijke link. Welke team zorgt voor een grote prijzenpot die Fien Germijns ergens in Vlaanderen mag uitdelen?

Maandag 12 januari – Het Weer

Sabine Hagedoren · Jacotte Brokken · Bram Verbruggen



Dinsdag 13 januari – #LikeMe

Joke Emmers · Amber Aerts · Jerôme Plattenbos



Woensdag 14 januari – Mysteriejagers

Arnout Hauben · Danira Boukhriss Terkessidis · Thomas Vanderveken



Donderdag 15 januari – De Ideale Wereld

Bert Janssens · Lukas Lelie · Birgit Aertgeerts



'De Dag van Vandaag', van maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur op VRT 1.

