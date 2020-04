Dit zie je zondag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zondag 26 april op een rijtje.

ZONDAG 26 APRIL

Highlights bij VTM:

Zondag worden de 'Blind Getrouwd'-fans om 19.55 uur nog een laatste keer op hun wenken bediend. In de finale aflevering wordt duidelijk hoe het nu met iedereen gaat. We krijgen ook het antwoord op de vraag die iedereen zich stelt: zijn Winnie en Jonah 7 maanden na hun huwelijk nog steeds gelukkig getrouwd?

Na 'Blind Getrouwd' staat er om 20.50 uur nog meer romantiek op de agenda met de klassieker What Women Want, de komedie met Mel Gibson in de hoofdrol.

Highlights bij VTM GO:

Wie nood heeft aan verstrooiing vindt die ongetwijfeld in 'So You Think You Can Dance US', waarvan alle afleveringen op VTM GO te bekijken zijn. In 'So You Think You Can Dance US' gaan jurleden Nigel Lythgoe, Mary Murphy en Vanessa Hudgens op zoek naar de beste danser(es) van de Verenigde Staten. Danstalent waarvan je mond zal openvallen.