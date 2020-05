Dit zie je woensdag bij VTM, Q2, Vitaya en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor woensdag 20 mei op een rijtje.

Highlights bij VTM:

De woensdagavond start om 20.00 uur met een nieuwe aflevering van de telenovelle 'Sara', waarin onder andere Jenne Decleir en Hans Royaards een gastrol vertolken in de golfclub waar Sara naartoe moet. Ondertussen probeert Britt Lieven te verleiden om geld voor te schieten en krijgt Alexander een interessant bankdocument aangeboden.

Nadien is er om 20.40 uur een portie entertainment met 'The Best of Holland's Got Talent', waarin de beste momenten getoond worden in de zoektocht van onze noorderburen naar het grootste talent van Nederland.

Om 21.40 uur staat de laatste aflevering van 'Spitsbroers' op het programma. Nadat Dennis een andere auto aanrijdt, panikeert hij. Zijn rijbewijs werd namelijk enkele weken geleden ingetrokken en bovendien heeft hij te veel gedronken. Wanneer de politie hem oppakt, kan hij zijn transfer vergeten...

Highlights bij de andere zenders:

Mei is nog steeds de bruidsmaand bij Vitaya. Om 20.35 uur brengt de zender de romantische komedie 'The Princess Diaries 2: Royal Engagement' met Julie Andrews en Anne Hathaway. In de film wordt prinses Mia in ijltempo opgeleid om haar oma als koningin van Genovia op te volgen. Burggraaf Mabrey wil echter dat zijn neef Nicholas de troon overneemt.

Na de western 'Django Unchained' om 20.35 uur is er bij Q2 om 23.35 uur de tv-première van de animatiefilm 'Isle of Dogs', die in 2019 een Oscarnominatie te pakken kreeg in de categorie 'Beste Animatiefilm'. In de film heerst er in Japan een uitbraak van hondenaanvallen. Daardoor beslist een corrupte burgemeester om alle honden naar Trash Island te verbannen. De 12-jarige Atari gaat er op zoek naar zijn hond Spots.

Highlights bij VTM GO:

Iedereen kan op VTM GO terecht voor het volledige seizoen van 'Zuidflank', met onder andere Marie Vinck en Stan Van Samang. In de Vlaamse dramareeks betwisten twee families al honderd jaar de Zuidflank, een uitstekende wijngaard. Rob en Mark, beide dertigers en telgen van de concurrerende clans, willen definitief komaf maken met die vete.