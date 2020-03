Dit zie je woensdag bij VTM en op VTM GO

Hieronder vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, woensdag 25 maart, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Woensdag 25 maart zet Staf Coppens om 20.35 uur de fantasie van Ade, Géraldine en Jack - letterlijk - op z’n kop in de tweede aflevering van 'Dat Belooft Voor Later'. Samen met zijn broer Mathias geeft hij de drie kinderen onder andere superkrachten, waardoor ze op de muren en het plafond kunnen lopen.

Nadien, om 21.30 uur, zitten Dennis Moerman en zijn ploegmakkers van Racing Genk in zak en as na het incident van Roel Thevenage in het tweede seizoen van 'Spitsbroers'. Ze gaan op zoek naar een vervanger voor hun spits. Wie zal het worden?

Op een beestenmarkt in het Chinese Wuhan sprong het coronavirus over van dier op mens. China sloot daarop zo’n 20.000 beestenmarkten en ook andere Aziatische landen kondigden aan de markten te sluiten. Telefacts brengt de undercover-reportage '60 Minutes: Corona' van een Australische journalist die naar aanleiding van het coronavirus een illegale beestenmarkt in Bangkok bezocht. Wat hij daar zag was ontstellend. De markten zijn een tikkende tijdbom, volgens specialisten. Want zolang deze open blijven, is het een kwestie van tijd tot het volgende dodelijke virus ontstaat.

Highlights bij VTM GO:

Wie in quarantaine zit is ongetwijfeld aan de grote lenteschoonmaak begonnen. In de Walter Presents-reeks 'The Cleaning Lady' doet Rosa hetzelfde, want ze kan schoonmaken als de beste. Dat talent levert haar ongewild een nieuwe job op voor de lokale maffia. Het volledige eerste seizoen is te bekijken via VTM GO.