Dit zie je woensdag bij VTM en op de andere zenders van DPG Media

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en de andere zenders van DPG Media voor morgen, woensdag 13 mei.

Highlights bij VTM:

Om 20.00 uur is er een nieuwe aflevering van de telenovelle 'Sara'. Sara (Veerle Baetens) is helemaal van slag wanneer haar vader bij Présence opduikt. Zodra ze Hans (Ivan Pecnik) buiten heeft gewerkt, gaat ze op zoek naar een verlovingsring voor Helena (Lotte Pinoy).

Nieuw op woensdagavond: 'The Best of Holland's Got Talent'. Om 20.35 uur gaan onze noorderburen op zoek naar het meest entertainende talent van Nederland.

Highlights bij de andere zenders:

Om 20.35 uur is er 'Bridesmaids' bij Vitaya. De Amerikaanse romantische komedie uit 2011 van regisseur Paul Feig uit 2011 werd genomineerd voor 2 Oscars en 2 Golden Globes! De film gaat over een wilde trip met de bruidsmeisjes die mekaar leren kennen tijdens de prehuwelijkse festiviteiten.

Bij CAZ2 gaat om 20.40 uur het tweede seizoen van de misdaadreeks 'The Border' van start. Op 13 mei worden meteen 3 afleveringen uitgezonden, de week erna de overige 3. Een team van de Poolse grenspolitie onder leiding van kapitein Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) gaat in het onherbergzame Bieszczady-gebergte de strijd aan met illegale migranten en mensensmokkelaars.