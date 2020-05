Dit zie je vrijdag 15 mei bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, vrijdag 15 mei.

Highlights bij VTM:

Op vrijdagavond is er om 20.00 uur een nieuwe aflevering van de telenovelle 'Sara'. De directie van Présence heeft Sara's idee voor de nieuwe reclamecampagne goedgekeurd. Ze loopt op wolkjes en overweegt om opslag te vragen. Haar vreugde slaat om wanneer blijkt dat ze het volledige computernetwerk heeft platgelegd.

Na de vaste avondafspraak met 'Sara' staat om 20.40 uur de film 'Mission Impossible - Fallout' op het programma. Twee jaar nadat Ethan, vertolkt door Tom Cruise, de afvallige Britse spion Solomon Lane gevangen nam, hebben de overgebleven leden van diens syndicaat zich opnieuw verenigd. Tijdens een missie in Berlijn kan de Impossible Missions Force (IMF) niet voorkomen dat hun nieuwe vijand levensgevaarlijk plutonium in handen krijgt.

Na de VTM NIEUWS Update van 23.05 uur is er om 23.25 uur het Franse komische drama 'Intouchables'. Na een ongeval tijdens het paragliden moet Philippe, een rijke aristocraat, op zoek naar iemand om hem te helpen in het huis. Hij neemt Driss in dienst, een jongere uit de voorsteden die net uit de gevangenis komt.

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM GO is er om 14.00 uur een nieuwe aflevering van ''t Zit in de Familie', waarin de 'Familie'-acteurs terugblikken op de hoogtepunten uit de voorbije seizoenen. Deze keer neemt Jasmijn Van Hoof de kijkers mee langs de spannendste momenten uit bijna 30 jaar 'Familie'.

Bingewatchen kan met het eerste seizoen van de Walter Presents reeks 'A Deadly Union'. Een bruid wordt dood gevonden. Het lijkt om zelfmoord te gaan, maar niet iedereen is overtuigd. Familievriend Vincent onderzoekt de zaak en ontdekt al snel duistere geheimen.