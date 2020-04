Dit zie je vrijdag 1 mei bij VTM en Vitaya

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en Vitaya voor vrijdag 1 mei op een rijtje.

VRIJDAG 1 MEI

Highlights bij VTM:

Om 20.00 uur is er opnieuw een aflevering van de telenovelle 'Sara'. Simon (Gert Winckelmans) en Alexander (Kürt Rogiers) moeten hun businessplan voorstellen tijdens de directieraad. Diegene met de beste presentatie volgt grote baas Leon Van Wijck op. Sara (Veerle Baetens) mag er niet aan denken dat Simon naast de promotie grijpt en ze probeert hem tijdig de verbeterde presentatie te geven.

Voor wie nood heeft aan ontspanning, is er om 20.35 uur de actiekomedie 'The Heat'. Sarah (Sandra Bullock) werkt bij de FBI en staat bekend om haar superioriteit en arrogantie. En ook Shannon (Melissa McCarthy) is politieagente in Bosten en staat bekend om haar kort lontje. De twee moeten hun krachten bundelen om een drugsbaron te vangen.

Om 22.50 uur staat de Amerikaanse thriller 'Money Monster', met George Clooney en Julia Roberts in de hoofdrollen, op het programma.

Highlights bij Vitaya:

In mei is er een extra reden om af te stemmen op Vitaya want dan staat de zender volledig in het teken van de liefde en trouwen. De kijker mag zich daarbij verwachten aan toppers zoals de komedie 'Bridesmaids', de klassieker 'Runaway Bride' en de zeemzoete 'Made of Honor'. Starten doet de zender op vrijdag 1 mei met de dramafilm 'A Wedding To Die For'.