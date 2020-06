Dit zie je volgende week bij VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Een nieuwe week betekent ook nieuwe afleveringen van de telenovelle Sara, elke weekdag om 20.00 uur. Nieuw bij VTM vanaf woensdag 10 juni om 20.35 uur is 'Het Beste van Belgium's Got Talent'.

Koen Wauters analyseert de acts die de voorbije jaren de revue zijn gepasseerd en zoekt uit wat je moet doen om succes te boeken in 'Belgium's Got Talent'. Aansluitend trekt Axel Daeseleire om 21.35 uur naar Bangkok in een herhaling van 'Axel Opgelicht'. Bangkok heeft sinds jaar en dag te kampen met een kwalijke reputatie als het op oplichters aankomt.

Op zaterdag 6 juni is er om 18.25 uur een nieuwe aflevering van 'Beestig'. Daarin gaat dierendokter Joshua opnieuw langs bij bekende en minder bekende dierenvrienden.

Faroek Özgünes gaat op maandag 9 juni om 21.35 uur op zoek naar daders van misdrijven, vermiste personen of naar getuigen in de laatste aflevering van 'FAROEK'.

Op zaterdag 6 juni om 20.30 uur kan iedereen afstemmen op VTM voor de tv-première van de film 'Coco'. De Nederlandstalige versie van deze film is op zondag 7 juni te zien om 15.10 uur.

Op donderdag 11 juni staat er om 20.35 uur een aflevering van 'Wat Als?' op het programma, waarin elke sketch een antwoord geeft op een zotte vraag die begint met 'Wat Als?'.

Aansluitend is er om 21.05 uur 'Wat een Jaar!'. Daarin worden Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel nog eens ondergedompeld in het jaar 1990.

Op maandag 8 juni om 20.35 uur kunnen kijkers wederom genieten van de songs van Isabelle A in 'Liefde voor Muziek'. Nadien is er om 21.55 uur een aflevering van 'Helden van Hier: In de Lucht', de reportagereeks door de ogen van spoedartsen en -verplegers die uitrukken met de enige MUG-helikopter in Vlaanderen.

In 'Groeten Uit', op dinsdag 9 juni om 20.35 uur, duiken Katja Retsin en haar gezin opnieuw in 1984. Het gezin strekt de benen op een revolutionaire workout tape van fitnessgoeroe Jane Fonda.

De highlights voor Q2:

Wie de sport op televisie mist, zit goed bij Q2. Op zondag 7 juni om 15.30 uur zendt Q2 drie samenvattingen uit van de UEFA Champions League-finales over de jaren heen. Elke aflevering behandelt twee finales. De samenvattingen van de finales van 1995 & 2001, 1996 & 2002 en tot slot 1997 & 2016 staan op het programma.

De highlights voor Vitaya:

Romantiek troef bij Vitaya op zaterdag 6 juni met de film 'Mona Lisa Smile' om 20.25 uur, waarin Julia Roberts de hoofdrol vertolkt.

Op donderdag 11 juni om 20.35 uur halen John Travolta en Olivia Newton-John hun beste dansmoves boven in de film 'Grease'.

Op zondag 7 juni start om 22.10 uur de nieuwe reeks 'People Like Pus' bij Vitaya. In deze documentaire wordt een blik geworpen op het werk van vier befaamde dermatologen.

Op maandag 8 juni is er na de film 'The Switch' een nieuwe aflevering van 'RuPaul's Drag Race'. In deze Amerikaanse realityshow nemen getalenteerde dragqueens het tegen elkaar op.

De highlights voor CAZ:

CAZ zendt op 6 juni om 20.40 uur de film 'Saving Private Ryan' uit, de laatste film in het rijtje van de oorlogsweek bij CAZ naar aanleiding van D-Day.

Op woensdag 10 juni brengt CAZ om 20.40 uur twee afleveringen na elkaar van de Vlaamse crimireeks 'Code 37' met Veerle Baetens in de hoofdrol.

De highlights voor CAZ 2:

Dinsdag 9 juni kunnen kijkers bingewatchen bij CAZ 2 met de start van twee nieuwe reeksen. Om 20.40 uur zijn er twee afleveringen na elkaar van de Braziliaanse serie 'O Negócio' ('The Business'). In de dramareeks passen drie escortes hun marketingkennis toe op het oudste beroep ter wereld. Aansluitend, om 22.15 uur, staan er twee afleveringen van de reeks 'The Catch' op het programma. Alice Vaughan, één van de betere privédetectives van L.A, wordt opgelicht door haar verloofde Benjamin Jones.