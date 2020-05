Dit zie je maandag bij VTM, Vitaya, Q2 en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM, Vitaya, Q2 en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, maandag 18 mei.

Highlights bij VTM:

In een nieuwe aflevering van 'Sara' om 20.00 uur eindigt het verrassingsfeestje voor Thomas (Antony Arandia) in mineur. Sara (Veerle Baetens) ziet er tegenop om naar huis te gaan. Simon (Gert Winckelmans) sluit een weddenschap met Britt (Sandrine André).

Om 20.35 uur zitten de artiesten van 'Liefde voor Muziek' klaar voor de laatste aflevering van dit seizoen. Daarin blikken ze met heimwee terug op hun muzikaal avontuur en komt Vlaanderen enkele goed bewaarde geheimen van tijdens de opnames te weten. Wat is het verhaal van ‘Karen en het ei’? Welke compromitterende beelden heeft Sean gemaakt? En waarom had André Hazes plots een black-out? De slotaflevering toont ook gloednieuwe beelden van de reis en blikt terug op de strafste songs van de voorbije weken.

Vanaf maandag zendt VTM om 21.50 uur het tweede seizoen van 'Helden van Hier: In De Lucht' opnieuw uit, waarin piloten, spoedartsen en -verplegers uitrukken met de enige MUG-helikopter van Vlaanderen. In de eerste aflevering voert de piloot van de MUG-helikopter een spectaculaire landing uit om een door een motor aangereden jongen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De hulpverleners rukken ook uit voor een chauffeur die met zijn auto in de berm is gereden en om een man te reanimeren na een hartinfarct.

Highlights bij Vitaya:

Bij Vitaya luiden maandag om 20.35 uur de wedding bells met de romantische komedie 'Runaway Bride', met Julia Roberts en Richard Gere. De New Yorkse columnist Ike Graham (Richard Gere) wordt ontslagen na het schrijven van een giftige column over Maggie Carpenter (Julia Roberts), een vrouw die haar bruidegom telkens ontvlucht. De enige manier om zijn job terug te krijgen, is door contact op te nemen met Maggie zelf en een gefundeerd artikel over haar te schrijven.

Highlights bij Q2 en VTM GO:

Bij Q2 gaat maandag om 22.50 uur het eerste seizoen van de Spaanse thrillerserie 'Locked Up' van start, over de jonge Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), die in de gevangenis belandt nadat ze geld verduisterde in opdracht van haar vriend. Ze moet zien te overleven in een wrede en gevaarlijke nieuwe omgeving. De volledige reeks is ook integraal te bingewatchen via VTM GO.