Dit zie je maandag bij VTM, Q2 en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hier vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor maandag 30 maart op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' brengt een hele resem muzikale parels. In de eerste aflevering, morgen om 20.35, heeft Karen Damen de eer om als eerste artiest centraal te staan en te genieten van de covers die de anderen brengen.

Nadien is er om 21.45 uur een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. VTM NIEUWS wil met deze unieke reeks tonen hoe de coronacrisis eraan toegaat door de ogen van hulpverleners en zorgverstrekkers. De eerste aflevering, op maandag 23 maart, werd ondertussen bekeken door 853.000 mensen, goed voor een marktaandeel van 29,3% (live+6, VVA 18-54).

Highlights bij Q2:

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er een vervijfvoudiging te zien in het aantal unieke bezoekers dat 'Cordon' heeft opgevraagd via het gratis online videoplatform VTM GO. Q2 brengt morgen om 23.30 uur de Amerikaanse remake van het Vlaamse 'Cordon': 'Containment'. In de reeks wordt een jonge Syriër met ernstige griepsymptomen opgenomen in het Central Hospital van Atlanta, waar hij wordt onderzocht door dokter Sanders. Kort erna worden bij Sanders dezelfde symptomen vastgesteld. De overheid neemt het voorval zeer serieus en vreest voor een biologische aanval door terroristen.

Highlights bij VTM GO:

Het volledige seizoen van de Walter Presents-reeks 'Just One Look' is te bekijken op VTM GO. In het Franse drama zet één blik op een oude foto het leven van Eva Beaufils op zijn kop. Plots is haar man Bastien verdwenen. Eva heeft nog maar één doel in het leven: hem terugvinden.