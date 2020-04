Dit zie je maandag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor maandag 20 april op een rijtje.

MAANDAG 20 APRIL

Highlights bij VTM:

Op maandag viert om 20.35 uur de 'Liefde voor Muziek' weer hoogtij bij VTM. In de vierde aflevering is het de beurt aan hitmachine Regi om zich te laten verrassing door wat zijn collega-artiesten met zijn songs hebben gedaan. Van 'Ellie' over 'Where Did You Go (Summer Love)' tot 'Ordinary': de nieuwe versies laten Regi sprakeloos achter.

Om 21.45 uur volgen de camera's van 'Helden van Hier: Corona' in het zog van hulpverleners, zorgverstrekkers en experten. Hoewel de piek in het aantal ziekenhuisopnames bereikt lijkt te zijn, vliegt een nieuwe doos van Pandora open: het aantal overlijdens in de woonzorgcentra is veel hoger dan verwacht. De aflevering zoomt in op hoe de woonzorgcentra in de greep worden gehouden door de coronacrisis.

Highlights bij VTM GO:

Wie op zondag 'Blind Getrouwd - Naspel' heeft gemist, krijgt maandag een herkansing op VTM GO. En ook de volledige reeks van 'Amigo's', die zondag haar ontknoping kende, is er te herbekijken.