Dit zie je in september op National Geographic

Met meer dan 19.000 patiënten op zijn naam heeft dr. Pol alles wel een keer gezien. Gespecialiseerd in grootvee, gaat deze dierenarts voorlopig nog niet met pensioen. Dr. Pol hanteert een klassieke en praktische benadering van dierengeneeskunde die voor velen enorm wordt geprezen.

Deze stressbestendige en onstuitbare arts werkt gewoonlijk 14 uur per dag en is een legende in zijn gemeenschap. We volgen hem door het landelijke Michigan waar hij zorg draagt voor elk huis- of boerderijdier dat zijn expertise en vriendelijkheid nodig heeft.

Vanaf 2 september, elke vrijdag om 21.00 uur op National Geographic.

'Dr. Pol 200th Celebration Special'

Tijdens de weekend marathon van 'The Incredible Dr. Pol' ter ere van zijn nieuwe seizoen, zal deze special uitgezonden worden op de 80ste verjaardag van Dr. Pol! De 'celebration special' staat in het teken van de 200e (!!) aflevering van 'The Incredible Dr. Pol'.

Zondag 4 september om 13.00 uur op National Geographic.

PRIMAL SURVIVOR: MIGHTY MEKONG

Survivalist Hazen Audel legt in de reis van zijn leven wel 500 mijl af langs het stroomgebied van de Mekong rivier. Hij wordt geconfronteerd met afgelegen oerwouden en overstroomde vlaktes, hoog oprijzende nevelwouden en brute kalkstenen pieken. Hij vertrouwt alleen op de traditionele overlevingsvaardigheden van de inheemse bevolking van de Mekong - en dat allemaal in de zwaarste tijd van het jaar, wanneer het moessonseizoen zijn hoogtepunt bereikt en het landschap op zijn ruigst en meest uitdagend is.

Vanaf 3 september, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.

CESAR MILLAN: BETTER HUMAN BETTER DOG

Cesar rehabiliteert honden en leidt huisdiereigenaren op. De lege hondenasielen en recordcijfers aan adopties tonen aan dat Amerika hem meer dan ooit nodig heeft. Zijn zelfvertrouwen is een baken van hoop in deze moeilijke situaties. Zijn alles-kan-houding en zijn hartverwarmende transformaties geven ons het gevoel dat we alle obstakels kunnen overwinnen… te beginnen met onze eigen trouwe harige vrienden.

Vanaf 5 september, elke maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur op National Geographic.

WORLD'S GREATEST TRAIN JOURNEYS FROM ABOVE

Deze 6-delige serie volgt enkele van 's werelds meest buitengewone treinreizen van bovenaf en op de grond en neemt het publiek mee op een avontuur van je leven. We vliegen boven spectaculaire landschappen en verkennen uitzonderlijke techniek; we ontmoeten de mensen die deze ongelooflijke spoorwegen onderhouden en runnen, evenals de mensen die naast hen wonen.

Vanaf 7 september, elke woensdag om 21.00 uur op National Geographic.

MISSING CARMEN RIVERA

Na de terroristische aanslagen van 11 september trokken duizenden mensen naar New York City op zoek naar vermiste familieleden, partners en vrienden. Eén man bleef maanden later nog zoeken, toen alle hoop was vervlogen: Luis Rivera. Een man die geloofde dat zijn vermiste vrouw, Carmen, nog in leven was. Zijn verhaal, vastgelegd door een vriend en fotojournalist, onthult de impact van 9/11 op slechts één van de duizenden families. 20 jaar lang lag dit beeldmateriaal stof te vergaren in een lade, door niemand gezien... Met nooit eerder vertoonde beelden van Luis Rivera die te maken kreeg met de nasleep van 9/11 en het verlies van zijn vrouw. Samengebracht met intieme en emotionele interviews twee decennia later, is dit een persoonlijk verhaal over liefde, ontkenning en obsessie. Het indrukwekkende verhaal van Rivera weerspiegelt universele ervaringen van verlies, verdriet en heldendom.

Zondag 11 september om 23.00 uur op National Geographic.

EUROPE FROM ABOVE

Het nieuwe seizoen van 'Europe from Above' gaat dit keer boven België, Schotland, Denemarken, Servië, Bulgarije en Roemenie de lucht in om Europa's mooiste culturele en geografische bezienswaardigheden te presenteren. Met exclusieve toegang tot bijzondere locaties, brengt National Geographic je een uniek perspectief van Europa vanuit de lucht. Prachtige hyper-lapse fotografie vanuit de lucht visualiseert de veranderingen van een seizoen in seconden. Een levendig portret van deze regio's en de mensen die hun tradities in leven houden.

Vanaf 12 september, elke maandag om 21.00 uur op National Geographic. De premiere met België in de hoofdrol is te zien op 12 september om 21.00 uur op National Geographic.

WWII: SECRETS FROM ABOVE

Terwijl we over de beruchte slagvelden van D-Day en Duinkerken vliegen, over verborgen nazibunkers, verloren slagschepen en gezonken scheepswrakken, onthult deze nieuwe serie de geheimen van de Tweede Wereldoorlog op een nieuwe manier. Door middel van een uniek perspectief vanuit de lucht, met exclusieve toegang tot belangrijke locaties en door historische luchtarchiefbeelden, zullen we 'terugvliegen in de tijd' om te vertellen over gewaagde invallen en dodelijke veldslagen op een manier die nog nooit eerder is vertoond.

Vanaf 13 september, elke dinsdag om 21.00 uur op National Geographic.

NARCO WARS 3: CHASING THE DRAGON

'Narco Wars: Chasing the Dragon' onthult hoe de wereld verslaafd is geraakt aan opioïden door middel van schokkende verhalen uit de frontlinie van de wereldwijde heroïnehandel. We volgen de heroïnesmokkelaars van de Vietnamoorlog en de Taliban in Afghanistan, tot de Siciliaanse maffia, de door de overheid goedgekeurde 'pillenfabrieken' van Big Pharma, en de explosieve groei van fentanyl door één van Mexico's dodelijkste kartels.

Vanaf 29 september, elke donderdag om 21.00 uur op National Geographic.