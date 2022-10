Dit zie je in oktober op Cartoon Network en Boomerang

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2022

De 'Total Dramarama' serie herintroduceert een aantal van de originele 'Total Drama' personages in een alternatief universum waar ze verouderd zijn van peuters tot tieners en verzorgd worden door Chef Hatchet.

Elke aflevering bevat dromen, grappen, bekentenissen, en flashbacks.

Het gloednieuwe derde seizoen van 'Total Dramarama' is te zien 24 oktober, elke weekdag om 15.00 uur bij Cartoon Network.

Scooby-Doo en Raad de Clue

Vanaf 10 oktober, elke weekdag om 18.15 uur

Scooby en zijn vrienden lossen heel wat mysteries op in de nieuwe afleveringen van 'Scooby-Doo en Raad de Clue'. Daarbij krijgen ze de hulp van enkele beroemdheden die hun pad kruisen. Samen kunnen ze alles aan en lossen ze de mysteries in een mum van tijd op.

Kijk vanaf 10 oktober elke weekdag om 18.15 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Scooby-Doo en Raad de Clue' bij Cartoon Network!

Halloween bij Cartoon Network

Vanaf 29 oktober, elke dag om 10.50 uur

Het zal griezelig worden bij Cartoon Network! Geniet van spanning en sensatie op Halloween met 'Scooby-Doo', 'The Teen Titans', 'Gumball' en meer.

Kijk vanaf 29 oktober, elke dag om 10.50 uur, naar griezelige afleveringen bij Cartoon Network!

Thomas de Stoomlocomotief

Première 17 oktober om 13.00 uur

Sluit je aan bij Thomas en zijn vrienden, die nu energieker, kleurrijker en zelfs jonger zijn dan ooit! Tot nu toe was het leven op het eiland Sodor vol van opwinding. De serie, verrijkt met muzikale elementen, biedt nieuwe avonturen voor onze stoommachines en kijkers.

De nieuwste avonturen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zijn vanaf 17 oktober om 13.00 uur te zien op Boomerang, in het Cartoonito-blok!

'Lucas The Spider'

Première 3 oktober om 13.30 uur

Maak kennis met Lucas. Lucas is een vrolijke, avontuurlijke springspin die altijd op zoek is naar een nieuw avontuur. Samen met zijn vriendjes woont hij in een huis, waar ze tegen de gekste dingen aanlopen, zoals een verwarming, een donkere schoorsteen, fruit en verschillende planten.

De gloednieuwe, korte afleveringen van 'Lucas The Spider' zie je vanaf 3 oktober om 13.30 uur, bij Boomerang.

Cartoonito

Nu te zien, elke dag om 8.00 uur

Cartoonito is Boomerang's nieuw programmablok gericht op de allerkleinsten. Tijdens Cartoonito ontmoet je elke dag de speelse gezichten van je favoriete programma’s. Kijk naar je favoriete series zoals Thomas de stoomlocomotief en Mush Mush en de zwammetjes.

Cartoonito is het preschoolblok van Boomerang, elke dag te zien om 8.00 uur.