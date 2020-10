Dit zie je in oktober op Cartoon Network en Boomerang

Foto: © Media Tornado/Cartoon Network 2019

In oktober zijn er splinternieuwe afleveringen te zien van 'Ben 10'! De 10-jarige, energieke Ben Tennyson, die met zijn Omnitrix buitenaardse krachten oproept, zet ook dit keer verschillende situaties naar zijn hand. Samen met Gwen redt hij de wereld van vele vijanden en het kwaad!

'Ben 10' bevat actie, spanning en heel veel plezier, waarbij favoriete en gloednieuwe aliens hun opwachting maken. Samen met zijn nichtje Gwen en Opa Max weet deze onvervalste tiener keer op keer de dag te redden.

De nieuwe 'Ben 10' afleveringen zie je vanaf zaterdag 3 oktober t/m vrijdag 9 oktober om 20.35 uur. 'Ben 10 tegen het universum: De film' is op zaterdag 10 oktober te zien om 10.50 uur.

'Unikitty' is terug!

Vanaf 19 oktober, elke weekdag om 15.55 uur

Cartoon Network neemt je in nieuwe afleveringen van 'Unikitty' mee naar een uitbundig koninkrijk vol glitter, blije gedachten en occasionele woede-uitbarstingen! Het geliefde personage uit The LEGO® Movie, samen met de complete cast van vrienden, heet je welkom in een wereld vol avontuur en plezier!

Als koningin van het koninkrijk heeft Unikitty drukke dagen vol met royale verantwoordelijkheden. Unikitty doet er alles aan om het iedereen naar zijn zin te maken en probeert al het negatieve buiten haar koninkrijk te houden. Onderschat haar optimisme echter niet – ze is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Ze zit dan wel vol eindeloze energie en creativiteit, maar o wee als je in de weg staat van haar positieve mentaliteit, zeker wanneer iemand haar kleine broertje en beste vriend Puppycorn verdrietig maakt.

Nieuwe avonturen van 'Mao Mao'

Vanaf 26 oktober, elke weekdag om 15.05 uur

Mao Mao, de opvliegende loner, Dascycloop, de cyborg luiwammes en Vledermuis, het schattige hulpje, overwinnen hun verschillen en werken samen om de mensen van de Puurhart Vallei te beschermen tegen monsters, schurken en alles wat daartussen zit in Mao Mao: Helden met een Puur Hart! Samen leren ze dat goed teamwork en begrip voor elkaar hebben dé manier is om echt een verschil te maken en een legende te worden.

Op onderzoek met Scooby-Doo!

Vanaf 26 oktober, elke dag om 15.00 uur

'Scooby-Doo en de Mystery Inc.' bende zijn weer terug met tal van nieuwe avonturen in een moderne setting en met een humoristische twist! In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' zie je gloednieuwe, spannende mysteries die moeten worden opgelost. In de nieuwe afleveringen maken bovendien verschillende beroemdheden hun opwachting. Stap samen met deze bekende gezichten aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur!

Het tweede seizoen van 'Scooby-Doo en Raad de Clou' zie je vanaf 26 oktober elke dag om 15.00 uur, alleen bij Boomerang!

Spelen in de Boomerang speeltuin

Elke dag in oktober om 9.00 en 17.00 uur

Speel mee met je vriendjes in de Boomerang Speeltuin! Elke dag zie je de leukste afleveringen voorbijkomen van onze kleinste helden. Kijk naar je favoriete afleveringen van Baby Looney Tunes, Flap de Hond, Kingdom Force, Mighty Mike, Agent Binky, en Grizzy en de Lemmings!

Je bent elke dag om 9.00 en 17.00 welkom in de Boomerang Speeltuin!