Dit zie je in november op Streamz en Streamz+

Foto: © Streamz 2020

Dimitri Vegas & Like Mike zijn in enkele jaren tijd uitgegroeid tot het belangrijkste culturele exportproduct van ons land.

De impact die de twee jongens uit Willebroek intussen hebben op de wereldwijde muziekscene is nauwelijks nog in woorden te vatten.

'Dimitri Vegas & Like Mike'

Vanaf begin november doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Eric Goens ('Het Huis' en 'Niveau 4') volgde in deze docureeks het DJ duo een jaar lang wereldwijd, van Azië over Amerika tot het Midden-Oosten. Het lijkt een sprookje, en dat is het ook, maar tegelijk is het een zware beproeving: de wear & tear op het lichaam en de voortdurende uithuizigheid, ver weg van familie en vrienden.

'I Hate Suzie'

Vanaf 1 november doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Voormalig kindsterretje speelt voormalig kindsterretje. Billie Piper ken je misschien nog als tienersensatie die eind jaren 90 de charts domineerde. Daarna scoorde ze opgemerkte rollen in 'Secret Diary of a Call Girl', 'Doctor Who', 'Penny Dreadfull'. In 'I Hate Suzie' lijkt de achtergrond van Pipers personage, Suzie Pickles, haast een kopie van haar eigen leven. Alleen krijgt dat meteen een nachtmerrie-achtige wending. Haar gsm wordt gestolen en laat daar nu net een aantal naaktbeelden opstaan. 'I Hate Suzie' is een zwarte komedie over vriendschap onder vrouwen, de tol van bekendheid en de onmogelijkheid van privacy. Het levert waarschijnlijk een van de beste series van het jaar op.

'Vagrant Queen'

Vanaf 7 november doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Scifi-fans, houd je vast aan de ringen van Saturnus, want er is weer een intergalactische topreeks gearriveerd waar jullie van zullen smullen. 'Vagrant Queen' volgt een jonge, voormalige koningin die het heelal afschuimt om uit de klauwen te blijven van een meute schurken die haar willen elimineren en ondertussen ook wilde avonturen beleeft. Kleurrijk entertainment boordevol actie, vreemde personages en verrassende werelden. Eentje waar je je geen seconde mee verveelt.

'Industry'

Vanaf 10 november, elke week een nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

'Industry' is een interessante blik achter de schermen in de wereld van het internationale bankwezen, en dan specifiek in de levens van enkele ambitieuze twintigers. Zij proberen het te maken in de bikkelharde Londense financiële wereld, maar voelen gaandeweg de grenzen tussen carrière, vriendschap en liefde vervagen. Een nog zeer jonge en grotendeels onbekende cast vertolkt de rollen van de collega’s, terwijl Lena Dunham ('Girls') de regietouwtjes van de acht afleveringen in handen heeft.

'Peacemaker'

Vanaf 12 november doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Niet te verwarren met de gelijknamige film met George Clooney. Ann-Mari Koistinen is een Finse vredesonderhandelaar die door de VN gevraagd om een vredesproces in Turkije te leiden. Naarmate de vredesgesprekken vorderen, moet ze in het reine komen met haar verleden, voor haar privéleven het hele vredesproces in gevaar brengt. 'Peacemaker' is een meeslepende en zenuwslopende politieke thriller die inzicht geeft in de wereld van de vredesonderhandelaars, de internationale wapenhandel en hun diepgewortelde relaties met mensen met macht.

'Student Confessions'

Vanaf 12 november doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Deze 8-delige TAGMAG-reeks serveert de meest gênante bekentenissen van studenten. De verhalen die je te zien krijgt zijn ingezonden door de TAGMAG-kijkers of komen van enkele grote studenten confessionpages op Facebook. Ze worden verteld door Average Rob en Jamie-Lee Six en o.a. nagespeeld door een heleboel internet personalities zoals Nicolas Caeyers, Elodie Gabias, Sarah-Lynn Clerckx, Gerben Tuerlinckx… Elke aflevering haalt host Ender Scholtens er ook een bekende gast bij en worden zijn of haar studentenjaren besproken.

'His Dark Materials'

Vanaf 17 november, elke week een nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

'His Dark Materials' is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Philip Pullman, waarin we in een alternatief universum kennis maken met de jonge Lyra Belacqua (Dafne Keen) en haar ‘daemon’ Pan. In het tweede seizoen van 'His Dark Materials' baseert screenwriter Jack Thorne zich op het tweede boek van Pullman uit de trilogie: 'The Subtle Knife'. Lyra zal verder onderzoek doen naar het geheimzinnige dust samen met haar nieuwe compagnon Will Parry (Amir Wilson) en haar vriend Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda, 'Hamilton' en 'Mary Poppins Returns').

'Shadowplay'

Vanaf 15 november, elke week twee nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

Historisch misdaaddrama van de makers van 'The Bridge', met Taylor Kitsch ('True Detective', 'Friday Night Lights'), Michael C. Hall ('Dexter') en Sebastian Koch ('Das Leben Der Anderen') in de hoofdrollen. Max McLaughlin is een agent uit Brooklyn die in de zomer van 1946 arriveert in Berlijn. In de chaos van het naoorlogse Berlijn moet hij een nieuwe politiemacht op de been brengen. Zijn missie bestaat er ook in om 'Engelmacher' Gladow, een soort Al Capone in het naoorlogse Berlijn, op te pakken. Maar Max is in Berlijn ook op zoek naar zijn broer Moritz, die verdacht wordt van een aantal gruwelijke wraakacties tegen de nazi’s.

'A Beautiful Day in the Neighborhood'

Vanaf 1 november doorlopend beschikbaar in Streamz+.

El Sympatico van Hollywood. Tom Hanks is een instituut in de Verenigde Staten. Een van de beste acteurs van zijn generatie en geliefd door … mja, iedereen. Geen beter acteur dus om een andere supergeliefde Amerikaanse tv-persoonlijkheid te spelen: Mister Rogers. Een nobele onbekende in België, maar een megaster in de VS als presentator van een jarenlang lopend kinderprogramma. In de film krijgt hij een cynische journalist van Esquire (gespeeld door Matthew Rhys, 'Perry Mason', 'The Americans') over de vloer die een artikel over hem moet schrijven. Het leverde Hanks alvast een zesde Oscarnominatie voor Beste Acteur op.

'Bloodshot'

Vanaf 1 november doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Vin Diesel is 'furious' in een nieuw superheldenverhaal. DC en Marvel hebben er misschien een concurrent bij. ‘Bloodshot’ moet de lanceerraket worden voor een nieuw superheldenuniversum, gebaseerd op de Valiant Comics. Niemand minder dan grommende kleerkast Vin Diesel mag zich weer eens helemaal uitleven in een brutale actiefilm warin hij gestalte geeft aan een dodelijke combinatie van vlees en technologie. Met vette knipoogjes naar 'RoboCop', excelleert Diesel in een opeenvolging van indrukwekkende gevechten, visuele spielerei en slo-mo razernij.

'Fantasy Island'

Vanaf 18 november doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Horrorhuis Blumhouse slaat weer toe! Dringend nood aan een leuke vakantie? Dan is 'Fantasy Island' misschien wel iets voor jou. Mr. Roarke laat de dromen van zijn gasten uitkomen in zijn tropische resort. Maar als de fantasieën uitmonden in angstaanjagende en gruwelijke nachtmerries, rest de vakantiegangers niets anders dan het raadsel van het eiland oplossen om er leven van af te komen. Met o.a. Portia Doubleday ('Mr. Robot') en Lucy Hale ('Pretty Little Liars').

'Little Women'

Vanaf 11 november doorlopend beschikbaar in Streamz+.

Must see van de maand! Greta Gerwig! Saoirse Ronan! Florence Pugh! Emma Watson! Laura Dern! Timothée Chalamet! Meryl Streep! Deze zoveelste verfilming van het wereldberoemde boek van Louisa May Alcott, over een stel vrijgevochten zussen met ambities, tovert 135 minuten lang een pareltje van een film op je scherm. Een kostuumdrama in zijn puurste vorm, bevolkt door de créme de la créme van jeudgig Hollywood, gemaakt door een van de meest veelbelovende regisseurs (Gerwig, 'Lady Bird') en bedolven onder de superlatieven én prijzen (7 Oscarnominaties, winnaar Oscar Beste Kostuums).