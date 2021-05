Dit zie je in mei op Streamz en Streamz+

De kijker kreeg tijdens het voorbije coronajaar bijzondere televisie voorgeschoteld, een mediajaar dat De Rycke onmogelijk aan zich voorbij kon laten gaan zonder er een 'HHVB' special over te maken.

De gekende formule - een live comedyvoorstelling voor een volle zaal - werd omgevormd tot een klassevolle tv-show. Geen captatie van een show dus, wel een dynamisch format afgestemd op een tv-kijkend publiek.

'Xander De Rycke Houdt Het Voor Bekeken' (COVID Special)

Vanaf 3 mei op Streamz en Streamz+

En wie denkt dat Streamz zelf gespaard blijft van een roast door De Rycke, heeft het mis.

'Coyote' Seizoen 1

Vanaf 5 mei in boxset op Streamz en Streamz+

Ben Clemens, gespeeld door Michael Chiklis ('Fantastic Four', 'The Shield'), is grenswachter en gaat na 32 jaar bijna met pensioen. Dan ontdekt hij een ondergrondse tunnel die wordt gebruikt om goederen van de zwarte markt vanuit Mexico de Verenigde Staten binnen te smokkelen. Al snel bevindt hij zich in het vizier van het criminele meesterbrein dat hij het grootste deel van zijn carrière heeft geprobeerd te pakken te krijgen. Zijn zwart-wit beeld op de wereld begint te vervagen en zijn ideologie en loyaliteit worden uitgedaagd.

'The Flight Attendant' Seizoen 1

Vanaf 10 mei in boxset beschikbaar op Streamz en Streamz+.

'The Big Bang Theory' ster Kaley Cuoco schittert als stewardess Cassandra Bowden die in Bangkok op een ochtend wakker wordt in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed, met een lijk naast haar in bed en geen idee wat er gebeurd is. Bang om de politie te bellen, zet ze haar dag verder alsof er niets gebeurd is en vertrekt ze naar het vliegveld. Wanneer FBI-agenten haar vragen stellen over haar recente overstap naar Dubai, kan ze zich nog steeds niet herinneren wat er gebeurde. In deze komische thriller, gebaseerd op de gelijknamige New York Times bestseller, zijn er ook rollen voor de bekende Nederlander Michiel Huisman ('Game of Thrones'), Rosie Perez ('Do the Right Thing') en Zosia Mamet ('Girls').

'Raised by Wolves' Seizoen 1

Vanaf 10 mei in boxset beschikbaar op Streamz en Streamz+.

'Raised by Wolves' is een nieuwe science fiction reeks van Ridley Scott ('The Martian', 'Gladiator, 'Blade Runner'). Twee androids hebben de taak gekregen om op een mysterieuze planeet kinderen op te voeden en het menselijke ras een tweede kans te geven. Wanneer de ontluikende menselijke kolonie vernietigd dreigt te worden, leren de androids dat het controleren van de mens een onderschatte en verraderlijke taak is. Scott, die ook de eerste twee afleveringen regisseerde, verkent met deze reeks de toekomst van AI en geloofsovertuigingen. Hoewel de titel een Jungle Book-achtig verhaal doet vermoeden, is de schoenmaker niet te ver van zijn leest gegaan. Scott levert met 'Raised by Wolves' weer verse sci-fi af, waarvoor menig entertainmentliefhebber al flink gehyped is.

'Zack Snyder’s Justice League' (film)

Vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

De langverwachte director's cut van 'Zack Synder's Justice League' is binnenkort beschikbaar op Streamz. Een eerste versie van de film verscheen al in 2017, maar de regisseur Zack Snyder moest toen afzien van de postproductie. Een heuse beweging ontstond onder de fans, die zorgden voor de trending hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Warner maakte bekend dat ze in 2021 samen met Snyder de film zouden releasen zoals hij die voor ogen had. Het resultaat is een 4 uur durende actiefilm die Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, The Flash en Aquaman herenigt. Bruce Wayne (Ben Affleck) is vastberaden om de ultieme opoffering van Superman (Henry Cavill) niet voor niets te laten zijn. Daarom maakt hij samen met Diana Prince (Gal Gadot) een plan om een team van meta-mensen samen te stellen.

'Locked down' (film)

Vanaf 10 mei beschikbaar op Streamz en Streamz+

In de romantische komedie en misdaadfilm 'Locked Down' staan Linda (Anne Hathaway) en Paxton (Chiwetel Ejiofor) op het punt uit elkaar te gaan, wanneer in Londen een verplichte lockdown wordt afgekondigd. Noodgedwongen slijten de ex-geliefden hun dagen samen thuis. Samenwonen blijkt een uitdaging, maar dankzij poëzie en een flinke dosis wijn komen ze op een verrassende manier weer dichter bij elkaar (en niet alleen in de letterlijke zin). Regisseur Doug Liman ('Mr & Mrs Smith') maakt er een luchtig geheel van, getuige de grappen over onder meer toiletpapier en drank tijdens online meetings. Naast de wc-rollen zijn er ook glansrollen voor onder meer Ben Kingsley, Ben Stiller en Lucy Boynton.

'E! True Hollywood Story'

Vanaf 12 mei in boxset op Streamz en Streamz+

E! neemt een diepe duik in de levens en carrières van de grootste sterren van vandaag. Van verhalen over daverend succes tot ondoorgrondelijk verlies en de duistere kant van roem. De docu series neemt de levens onder loep van o.a. Cardi B, Brad Pitt, Harry & Meghan, millionairs Elon Musk, Jay-Z en Sara Blakely; zusterduo's zoals Beyoncé en Solange Knowles en Britney Spears en Jamie Lynn Spears; de grootste comebacks van beroemdheden aller tijden en nog veel meer. De reeks startte oorspronkelijk in 1996 en liep tot 2009. In 2019 werd de reboot van de intrigerende reeks aangekondigd en ondertussen zijn er weer twee seizoenen verschenen.

'Wahl Street' (docu-reeks)

Vanaf 19 mei in boxset beschikbaar op Streamz en Streamz+

Deze nieuwe premium documentaire reeks biedt fans een blik in het leven van Mark Wahlberg op zijn reis als acteur, producer, ondernemer en vader. Doorheen de docu volg je hoe hij zijn verschillende succesvolle maar ook minder succesvolle ondernemingen combineert met zijn persoonlijk leven. Elke aflevering van 'Wahl Street' zal Wahlberg volgen aan de hand van zijn uitgebreide business portfolio dat bestaat uit een sportkledinglijn, voedingssuplementen, televisie- en filmproductie, en zelfs een Chevrolet garage. Je maakt ook kennis met Wahlberg’s kleurrijke entourage (waarop de reeks 'Entourage' gebaseerd is) en andere ondernemers die bij Wahlberg nieuwe ideeën komen pitchen in de hoop zijn (financiële) steun te mogen ontvangen.

'In Treatment' Seizoen 4

Vanaf 23 mei wekelijkse stacking (2 afleveringen elke maandag en 2 elke dinsdag) op Streamz en Streamz+

Het is tijd om therapie terug te hervatten. De Emmy® winnende HBO-serie 'In Treatment' krijgt na meer dan 10 jaar een reboot. Deze keer met Uzo Aduba ('Orange is the New Black') in de rol van de observerende en empathische therapeut Dr. Brooke. De originele versie van 2008, met een legendarische Gabriel Byrne, liep drie seizoenen. Het vervolg van de reeks vindt plaats in Los Angeles, waar Dr. Brooke een divers trio van patiënten helpt met hun verschillende issues, inclusief de wereldwijde pandemie. Deze grote sociale en culturele veranderingen vormen de arena van het werk dat Brooke zal moeten ondernemen, terwijl ze zelf ook te maken krijgt met conflicten in haar persoonlijke leven.

'Oslo' (film)

Vanaf 30 mei op Streamz, Streamz+ en Play More

Filmadaptatie van het gelijknamige Tony Award-winnende toneelstuk, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de onderhandelingen tussen onverbiddelijke vijanden - geheime back-channelgesprekken, onwaarschijnlijke vriendschappen en stille heldendaden van een kleine maar toegewijde groep Israëli's, Palestijnen en een Noors echtpaar dat leidde tot de vredesakkoorden van Oslo in 1993. ''His Dark Materials-ster Wilson speelt Mona Juul, een Noorse minister van Buitenlandse Zaken, terwijl Scott haar echtgenoot, de socioloog Terje Rød-Larsen, speelt.

Films op Streamz+

'Corpus Christi'

Première op 5 mei op Streamz+

Daniel is een jonge Poolse delinquent die enige tijd vast heeft gezeten in een jeugdinstelling. Van zodra hij vrij is, zet hij het op een feesten - maar mist hij toch enige (spirituele) diepgang in zijn leven. Op weg naar een nieuwe bijverdienste in een houtzagerij in een dorpje komt hij toevallig terecht in de lokale parochie. Daar stelt hij zichzelf voor als een geestelijke op doorreis, en voor hij het weet ontpopt Daniel zich tot een volwaardig (maar clandestien) priester. Scenarist Mateusz Pacewicz liet zich voor 'Corpus Christi' baseren op research die hij deed naar mannen die zich voordeden als priesters op het Poolse platteland.

'Cruise Control'

Première op 5 mei op Streamz+

In 'Cruise Control' krijgt Serge Gabriëls, een filmmaker die zijn hoogtepunt voorbij is, de kans om eindelijk zijn lang verhoopte liefdesfilm te maken. Die kans komt op het juiste moment, want sinds de dag dat hij zijn carrière boven de liefde verkoos ging het enkel bergaf met hem en hij had bijna alle hoop verloren.

Hij verzamelt een naar eigen zeggen topcast en trekt naar Griekenland om zijn droomproject waar te maken, maar al snel komt hij in een nachtmerrie terecht. Niets gaat zoals het moet en de zenuwen van de filmmaker en zijn crew worden meermaals op de proef gesteld. De komedie van Rudi Van Den Bossche en met onder andere Lucas Van den Eynde, Gène Bervoets en Frank Focketyn verscheen in augustus 2020 in de cinema. Nu is de entertainende film ook te zien op Streamz+.



'The King of Staten Island'

Première op 5 mei op Streamz+

'The King of Staten Island' is de nieuwe film van Judd Apatow (‘Knocked Up’, ‘Bridesmaids’) met Pete Davidson in de hoofdrol. Scott komt maar niet vooruit met zijn leven sinds zijn vader, die brandweerman was, overleed toen hij zeven jaar was. Nu hij twintig is, brengt hij zijn tijd door met drugs, hangt hij wat rond met zijn vrienden en papt sporadisch aan met een jeugdvriendin. Wanneer zijn moeder begint te daten met een luidruchtige brandweerman, zet dat een kettingreactie in gang en wordt Scott gedwongen om eindelijk zijn verdriet onder ogen te zien en zijn leven op de rails te krijgen. Een film over liefde, verlies en humor die de Critics Choice Award voor beste komedie won.

'The Tax Collector'

Première op 5 mei op Streamz+

David Cuervas, gespeeld door Bobby Soto, is op het eerste zicht een doorsnee familieman, maar als belastingsinner van de grootste bendeleiders in Los Angeles vormt hij samen met zijn vaste partner Creeper (Shia LaBeouf van 'American Honey') een gevreesd duo. Overal in de stad ziet hij er op toe dat er betaald wordt, anders volgen er zware sancties. Omdat hij gesteund wordt door alle bendes is zijn positie onaantastbaar, maar dat verandert als een dreiging uit het verleden terugkeert naar de stad. De toewijding van LaBeouf kent geen grenzen, voor de film liet hij zijn hele borst vol tatoeëren. Volgens regisseur David Ayer, met wie hij al eerder samenwerkte, geeft hij zich volledig aan elke rol over.

'Happiest Season'

Première op 12 mei op Streamz+

De familie van je vriendin voor het eerst ontmoeten kan lastig zijn. Plannen om haar ten huwelijk te vragen tijdens het jaarlijkse kerstfeest is nog moeilijker, zeker als je er achter komt dat haar familie nog niet weet dat ze op vrouwen valt. Wanneer Abby (Kristen Stewart - 'Segberg') ontdekt dat Harper (Mackenzie Davis - 'Tully') haar relatie geheim gehouden heeft voor haar familie, begint ze hun relatie in vraag te stellen. Kent ze haar vriendin zelf wel echt? Regisseur Clea Duvall schreef de film als een autobiografie, zodat ze haar eigen ervaringen op het grote scherm zou kunnen zien.

'The Broken Hearts Gallery'

Première op 12 mei op Streamz+

Lucy (Gerladine Viswanathan - 'Blockers') werkt in een kunstgalerij en is op persoonlijk vlak een grote verzamelaar. Als ze door haar vriendje gedumpt wordt, krijgt ze het idee om ‘The Broken Hearts Gallery’ te openen: een verzamelplek voor alle objecten die te maken hebben met haar vroegere liefdes op te zetten. Het verhaal gaat rond als een lopend vuurtje en al snel laten ook anderen hun spullen achter in de galerij. Maar wanneer haar gebroken hart gelijmd is, ontmoet ze Nick, gespeeld door Dacre Montgomery ('Stranger Things'). Wordt hij een herinnering in The Broken Hearts Gallery? Of is dit the real deal? De luchthartige feel-good film is het regiedebuut van Natalie Krinsky (die eerder schrijver was voor 'Gossip Girl' en 'Grey's Anatamoy') en Selena Gomez ('A Rainy Day in New York') nam de taak van uitvoerend producent op zich.

'The Very Excellent Mr. Dundee'

Première op 26 mei op Streamz+

Australisch icoon Paul Hogan wilt rust, rust en nog eens rust. Hij leidt een teruggetrokken leven dat overhoop gegooid wordt als hij hoort dat hij tot ridder geslagen zal worden. Het is een eer die hij liever aan zich voorbij laat gaan, maar omwille van zijn super trotse kleindochter Lucy besluit hij al dit overdreven gedoe alsnog te accepteren. Maar de hernieuwde aandacht zorgt ervoor dat zijn leven onder een vergrootglas wordt gelegd en plots zit hij midden in allerlei schandalen en wordt zijn imago door het slijk gehaald, hoewel hij altijd probeert het juiste te doen. Paul moet ineens alles op alles zetten om zijn 'ridderschap' veilig te stellen zodat hij Lucy niet teleurstelt en daarbij komt hij in een wervelwind terecht met kleurrijke personages. Deze meta-comedy is doorspekt met humor, vaak ten koste van Paul, en coole cameos van onder andere John Cleese, Chevy Chase en Mel Gibson.

'Archive'

Première op 26 mei op Streamz+

Het verhaal van deze realistische sci-fi thriller speelt zich af in het jaar 2038. Het thema Artificial Intelligence staat centraal. De film werd geregisseerd door Gavin Rothery en Britse acteur Theo James ('Divergent') speelt de hoofdrol. 'Archive' laat de kijker nadenken over de grens tussen machines en de mensheid en over hoe goed liefde en robots samengaan.

'Rogue'

Première op 29 mei op Streamz+

Eerst wildfotograaf, nu regisseur van een actiefilm met Megan Fox ('Transformers') in de hoofdrol. M.J. Bassett zorgt voor een gezonde spanning bij de kijkers van haar laatste project. De film speelt zich af in Afrika en neemt je mee met enkele huurlingen die een ontvoerde gouverneursdochter proberen te bevrijden uit de handen van een groep rebellen. Als je fan bent van wilde beesten en gruwelijke spanning, dan ben je met deze film aan het juiste adres. Samantha O’Hara (Megan Fox) probeert kost wat kost het ontvoerde meisje te beschermen, maar enkele loslopende leeuwen maken het haar niet gemakkelijk. Naast de spectaculaire actiescènes, schijnt ‘Rogue’ ook licht op een gruwelijk maatschappelijk probleem in Afrika, namelijk leeuwenfokkerijen. Leeuwen worden er vaak in gevangenschap gefokt, om later door rijke westerlingen op gejaagd te worden.

'Yellow Rose'

Première op 26 mei op Streamz+

Een Filipijnse tiener, op de rand van volwassenheid, droomt ervan op een dag het kleine stadje in Texas te verlaten en haar droom te volgen om country muzikant te worden. Plots staat ze er alleen voor wanneer haar moeder door de vreemdelingendienst ICE wordt opgepakt. Noodgedwongen gaat ze op zoek naar een nieuwe thuis in Austin, een reis waarin ze ook zichzelf tegenkomt. Eva Noblezada (‘Law & Order: Special Victims Unit’) speelt Rose Garcia en Dale Watson ondersteunt die rol met haar prachtige stem. De film is uit het leven gegrepen en vertelt zeer actueel over de impact van het vreemdelingenbeleid in de US. De film laat onverbloemd zien hoe wreed zo’n beleid kan zijn.