Dit zie je in februari op Cartoon Network en Boomerang!

Maak kennis met 'The Fungies!'. Fungies zijn een soort paddenstoelenvolkje dat leeft in een prehistorisch gebied. Ze gaan naar Fungie-school, hebben Fungie-jobs en in het weekend spelen ze allemaal Fungie-bal.

De kleine Seth heeft echter andere interesses. Hij is verzot op wetenschap, onderzoek en technologie! Hij gooit zich in het ene wetenschappelijke avontuur na het andere, met alle gevolgen van dien voor zijn stad en mede-Fungies!

Nieuwe afleveringen van 'The Fungies!'

Vanaf 8 februari, elke weekdag om 15.25

'The Fungies' is een splinternieuwe animatiereeks van Cartoon Network. De kleurrijke figuren, absurde humor en de aantrekkelijke stijl zorgen ervoor dat de reeks zowel bij jong als oud in de smaakt valt!

Special: 'Ben 10, Ben 10010'

Zaterdag 27 februari om 10.50 uur

(herhaling om 20.35 uur)

In een verre toekomst waarin een volwassen Gwen president is en de wereld overgenomen wordt door een groep aliens die X-golf heet, moet een gedesillusioneerde Ben 10000 de hulp inschakelen van zijn jeugdige vroegere zelf. Alleen samen kunnen ze de toekomst redden.

Reis op zaterdag 27 februari om 10.50 uur samen met Ben 10 door de tijd in de gloednieuwe special 'Ben 10, Ben 10010'. De herhaling zie je om 20.35 uur en op zondag 28 februari om 6.00 uur.

Overal superhelden!

Vanaf 15 februari, elke weekdag om 8.10 uur

Begin de dag met een stevige dosis superheldendaden tijdens 'Superheldentijd' op Cartoon Network!

De Teen Titans nemen een komisch kijkje in het leven van superhelden in 'Teen Titans Go!'. De kijkers krijgen eindelijk de kans om te zien hoe het leven van onze supertieners eruit ziet.

In 'DC Super Hero Girls' volgen 'Wonder Woman', 'Supergirl' en hun 'Super Hero'-vrienden tijdens hun tijd op de Super Hero High School waar ze worden geconfronteerd met alles wat bij opgroeien hoort.

Een opvliegende eenling en zijn luie beste vriend leken op weg om een legende te worden, maar komen erachter dat hun verhaal nu pas begint in 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart'.

Nieuwe reeks: 'Lamput'

Vanaf 8 februari, elke dag om 14.40 uur

'Lamput' is een oranje klodder die in vrijwel alles kan transformeren. Daar maakt hij handig gebruik van om te ontsnappen aan een stel wetenschappers. Krijgen ze hem ooit te pakken?

Zo ontsnapt Lamput bijvoorbeeld uit een geheim laboratorium en de Docs zitten hem op de hielen, maar dankzij een aantal verkeersborden en een erg strenge politieagent weet hij te ontkomen.

'Lamput' is een spannende, eindeloos creatieve en levendige achtervolging. Bekijk de spannende nieuwe achtervolgingen van 'Lamput' vanaf 8 februari elke dag om 14.40 uur, bij Boomerang!

Film!

Vanaf 6 februari, elk weekend om 10.00 uur

Geniet elk weekend van de leukste en griezeligste Scooby-Doo films tijdens de Boomerang Cinema met Scooby-Doo, met onder andere de nog niet eerder op Boomerang vertoonde films 'Scooby-Doo! The Mystery Begins', 'Scooby-Doo!: Camp Scare' en 'Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur'.

06/02 Scooby-Doo and the Loch Ness Monster

07/02 Scooby-Doo! The Mystery Begins

13/02 Scooby-Doo!: Camp Scare

14/02 Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur

20/02 Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery

21/02 Scooby-Doo! In Where's My Mummy?

27/02 Scooby-Doo! Shaggy's Showdown

28/02 Scooby-Doo! WrestleMania Mystery