Dit zie je donderdag 9 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, donderdag 9 april, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Qmusic-dj Vincent Fierens krijgt in 'Blijf in uw Kot' van 10.00 tot 12.00 het gezelschap van Jonas Van Geel.

's Avonds om 20.35 uur staat de tweede battle in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' op het menu. Moestuintweeling Deborah en Jasmina nemen het in een zenuwslopende battle op tegen culinaire kotgenoten Seb en Simon.

Nadien duikt Luk Alloo om 21.30 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'. Luk trekt na middernacht onder andere naar Bistro Daxx in Pulle en Cafe 't Hoekske in Zonhoven. En hij gaat om 5.00 uur mee op krantenronde in Grobbendonk.

Highlights bij Q2:

Vanaf morgen is er elke donderdag om 22.45 uur een aflevering van de driedelige docureeks 'Meet the Drug Lords: Inside the Real Narcos'. De eerste aflevering speelt zich af in Mexico. Voormalig Special Forces sergeant Jason Fox toont hoe de drugshandel daar werkt en maakt kennis met de mensen in deze gevaarlijke wereld.

Highlights bij VTM GO:

Wie van spanning en drama houdt, kan op VTM GO terecht voor het volledige seizoen van de Vlaamse reeks 'Clan'. Sinds de dood van hun ouders vormden vijf zussen een hechte clan. Tot één van hen trouwt. De vier zien de duivelse echtgenoot als bron van alle ellende en beramen een plan om hem uit de weg te ruimen.