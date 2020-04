Dit zie je donderdag 30 april bij VTM

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM voor morgen, donderdag 30 april, op een rijtje.

DONDERDAG 30 APRIL

Highlights bij VTM:

Om 20.00 uur is er de zesde aflevering van de telenovelle 'Sara'. Sara (Veerle Baetens) heeft het moeilijk met de uitval van Simon (Gert Winckelmans) en ze overweegt om de eer aan zichzelf te houden. De aandacht van Koen (Olivier De Smet) komt op het juiste moment, hoewel hij haar type niet is...

In de tweede aflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' om 20.35 uur krijgt Evi Hanssen een bezoekje van Sven De Ridder. Ze vertelt hem over de pijnlijkste publieke ervaring uit haar leven. En ook Jens Dendoncker vuurt zijn verhaal af op Vlaanderen.

Meteen daarna, om 21.05 uur, is er 'Luc & Bart - Een Paar Apart'. De twee media-iconen stapten precies 5 jaar geleden in het huwelijksbootje, maar een huwelijksreis kwam er nooit van. Tot nu. In het tweede deel vertrekken de tortelduifjes op een idyllische trip naar Indonesië, waar ze zullen baden in luxe… én in romantische rozenblaadjes.

Na de 'VTM NIEUWS Update' om 22.00 uur is er om 22.15 uur de filmklassieker 'A Few Good Men' met Tom Cruise, Jack Nicholson en Demi Moore in de hoofdrollen.