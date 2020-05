Dit zie je donderdag 21 mei bij VTM, Vitaya, Q2 en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM, Vitaya, Q2 en het gratis online videoplatform VTM GO voor donderdag 21 mei op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Betekent de banklening die Alexander heeft ontdekt het einde van Simon als Directeur Generaal van Présence? Dat ontdekt de kijker om 20.00 uur in een nieuwe aflevering van de telenovelle 'Sara'.

De mond van Ruth Beeckmans en Sven De Ridder valt weer wagenwijd open van verbazing in een nieuwe aflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' om 20.35 uur. Kürt Rogiers biecht een verhaal op dat hij al 10 jaar voor iedereen verborgen houdt. Speelde hij ooit onbewust mee in een pornofilm? Lesley-Ann Poppe vertelt op haar beurt over een kant van zichzelf die maar weinig mensen kennen: haar innerlijke metal chick.

Nadien worden Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel samen met de kijkers om 21.05 uur ondergedompeld in 1973 in 'Wat Een Jaar!'. Het is het jaar dat Luc Appermont en Willy Sommers vanop de eerste rij hebben meegemaakt en waar ze allebei warme herinneringen aan overhouden.

Highlights bij de andere zenders:

In de bruidsmaand zendt Vitaya om 20.35 uur de romantische komedie 'The Prince And Me' uit, waarin Julia Stiles te zien is. In de film moet studente Paige aanvankelijk niets weten van haar rebelse klasgenoot Eddie, maar na een tijdje springt de vonk toch over. Alleen weet ze niet dat Eddie eigenlijk de kroonprins van Denemarken is.

Spanning en erotiek ten top, want om 20.35 uur is 'Fifty Shades Darker' te zien bij Q2, de tweede film uit de erotische trilogie. In de film besluiten Christian en Anastasia hun relatie nog een kans te geven. Terwijl ze elkaar opnieuw proberen te vertrouwen, wordt Ana geconfronteerd met het duistere verleden van Christian.

Highlights bij VTM GO:

Van een zomer in het buitenland is het momenteel nog dromen, maar dan is er het volledige seizoen van 'Sergio & Axel: Van De Kaart' op VTM GO. In het programma trekken Sergio Herman en Axel Daeseleire samen op culinaire roadtrip naar Thailand, Japan, India, Mexico, Libanon en Noorwegen. In elk land dompelen ze zich onder in de couleur locale.