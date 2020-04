Dit zie je donderdag 2 april bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor donderdag 2 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

In 'Blijf in uw Kot' gaat Koen Wauters morgen, donderdag 2 april om 9.00 uur, voor een hattrick. Samen met Qmusic-dj Vincent Fierens krijgt hij virtueel bezoek van o.a. sterrenchef Sergio Herman, Joke Emmers en de familie Pfaff. Ibe trakteert hen en heel Vlaanderen op een quarantaineconcert.

Om 20.35 uur valt het doek onherroepelijk voor één duo uit de tweede groep hobbykoks in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Sergio Herman en Marcelo Ballardin schuiven aan tafel bij hartsvriendinnen Kim en Charlotte uit Beerse en Merksem. Stoten zij hun concullega's Ayse en Lorenzo nog van de troon of is er een sprankeltje hoop voor Charlotte en Charlot die momenteel de laagste score hebben? Wie moet de wedstrijd verlaten en welke duo's stoten door naar de volgende ronde, de Battles?

In 'Alloo in de Nacht' om 21.30 uur bezoekt Luk Alloo de werkplaats en de dispachtingdienst van De Lijn. Verder loopt hij binnen in het dorpscafé 'Dorpscafé' in Emblem en ontmoet hij kunstenaar Alfred Mastenbroek die tussen 1.30 en 7.00 uur zijn grote schilderwerken afwerkt. Luk ontmoet ook Stefan, een dierenarts die 24/7 stand-by is in een paardenkliniek, en Jan, een verpleger die ’s nachts mensen bijstaat.

Highlights bij VTM GO:

Op 1 april - en bij uitbreiding ook op 2 april - mag er al eens gelachen worden. Daarom voorziet VTM GO een flinke dosis humor met reeksen zoals 'Altijd Prijs', 'Kafka' en 'Allemaal Chris'. Wie er toch liever de spanning inhoudt, kan die vinden in 'Containment', de Amerikaanse remake van de VTM-reeks 'Cordon'. 'Containment' is ook elke maandag om 23.30 uur te zien bij Q2.