Dit zie je donderdag 16 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, donderdag 16 april, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Op donderdag 16 april is het aan Vincent Fierens en Jens Dendoncker voor een nieuwe aflevering van 'Blijf in Uw Kot'. Van 10.00 tot 12.00 uur babbelen ze weer met heel wat kijkers, maar ook met enkele bekende virtuele gasten. Zo is er de vaste afspraak met Marc Van Ranst, maar ook met de mannen van Kommil Foo en Philippe Geubels.

Om 20.35 uur staat de voorlopig laatste aflevering van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' op het programma. Mira en Anne-Sophie strijden tegen Charlotte en Charlot voor het vierde en laatste pop-uprestaurant. De winnaars van groep 1 tegen de laatste van groep 2. Wordt het een uitgemaakte zaak of is er een culinaire verrassing in de maak?

In de laatste aflevering van 'Alloo in de Nacht' brengt Luk Alloo om 21.35 uur verhalen waar we tijdens de lockdown nog even alleen maar van kunnen dromen: feesten en reizen. Luk bezoekt o.a. een fuif en een familie die in het midden van de nacht het vliegtuig neemt om op vakantie te gaan.

Highlights bij VTM GO:

Daten is in tijden van corona niet zo evident. Toch opent Connie Coninx op VTM GO haar niet-alledaagse datingbureau 'Connie & Clyde'. De lichtvoetige dramareeks met een topcast bestaande uit Eva Van der Gucht, Axel Daeseleire, Nathalie Meskens, Tom Audenaert, Ben Segers, Stefaan Degand en Luk Wyns is er integraal opnieuw te bekijken. Want 'niet geschoten, is altijd mis'.