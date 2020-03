Dit zie je dinsdag bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Na de Turkse toets van Ayse en Lorenzo vorige week, is het op dinsdag 24 maart om 20.35 uur de beurt aan 'Instagirls' Charlot (37) en Charlotte (29) uit Oostende om te overtuigen in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

De vriendinnen nodigen Sergio, Marcelo en de andere duo’s uit in hun huiskamerrestaurant 'Cea', waar er o.a. quinoa op het menu staat. Niet bepaald één van de lievelingsingrediënten van Sergio...

Later op de avond om 22.40 uur zit de kijker opnieuw op de eerste rij tijdens de verhoren (en bezoeken) van Vlaamse onderzoeksrechters in een nieuwe aflevering van 'Onderzoeksrechters'.

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM wordt elke woensdagavond om 21.45 uur het tweede seizoen van 'Spitsbroers' uitgezonden. Geen nood voor wie het eerste seizoen heeft gemist. Die reeks is nu integraal te bingewatchen via VTM GO.