Dit zie je dinsdag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, dinsdag 27 april.

Highlights bij VTM:

In een nieuwe aflevering van 'Sara' om 20.00 uur is Sara De Roose (Veerle Baetens) dolblij nu ze gepromoveerd is tot secretaresse van Simon (Gert Winckelmans). De euforie is echter van korte duur...

Na 'Sara' maakt Saartje Vandendriessche om 20.35 uur de Vlaamse kust onveilig in een nieuwe aflevering van 'Groeten Uit'. Saartje keert samen met haar dochter Mille, haar lievelingstante Nele en Alix, het dochtertje van Saartjes jongste broer Bram, terug naar het jaar 1987.

Highlights bij VTM GO:

In tijden van corona slaan steeds meer mensen aan het bakken. Wie het eerder groots ziet, kan inspiratie vinden in 'Extreme Cake Makers' op VTM GO. In deze Britse realityreeks gaan professionele bakkers en specialisten tot het uiterste om de meest exuberante gebakken uit de oven te toveren.