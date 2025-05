Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Britney is enorm bezorgd en Niels en Cédric blijven kibbelen. Dieter komt te laat op Britney's feestje, Cédric speelt een spelletje met Marie. Vince moet zich verantwoorden voor de rechtbank, Tim is bezorgd om zijn dochter en Marie vraagt een grote gunst aan Rosa. Thilly krijgt van Tim een ultieme tip. Lyn komt op bezoek bij Tim. Sunny zet Therese met haar voeten op de grond. Eddy reageert op de uitspraak in het proces van Vince.

Maandag 2 juni 2025 – aflevering 5875

De strubbelingen tussen Niels en Cédric zijn nog niet gaan liggen. Op haar verjaardag voelt Britney zich enorm bezorgd. Eddy wil Vince opmonteren. Waldek doet zijn beklag tegen Karin over Dieter; ze besluit hem op te zoeken. Marie zit met twijfels.

Dinsdag 3 juni 2025 – aflevering 5876

Dieter moet iets heel belangrijk doen en komt te laat op het verjaardagsfeestje van Britney. Na zijn teleurstelling speelt Cédric een spelletje met Marie. Sunny beseft dat zijn maat nood heeft aan ontspanning, maar zijn acties hebben andere gevolgen dan hij gedacht had. Woensdag 4 juni 2025 – aflevering 5877

Vince staat vandaag terecht en dat gaat gepaard met de nodige emoties. Niels stelt Cédric voor een ultimatum. Tim is bezorgd over de mentale toestand van zijn dochter. Marianne pakt Robin hardhandig aan, en dan verkondigt deze belangrijk nieuws. Donderdag 5 juni 2025 – aflevering 5878

Marie vraagt een grote gunst aan Rosa. Christine krijgt een roddel te horen van Peter. Een kwade Robin geeft niet enkel Tom lik op stuk, maar laat Karin ook voelen dat hij niet gediend is van haar handelingen. Thilly krijgt een ultieme tip van Tim voor haar zaak. Vrijdag 6 juni 2025 – aflevering 5879

Lyn brengt haar broer en nichtje een bezoekje. Sunny zet Therese met haar beide voeten op de grond, al wil zij haar broer het tegendeel bewijzen. De uitspraak in de zaak van Vince valt vandaag en dat zorgt voor de nodige reactie bij Eddy. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.