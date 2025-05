Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Peter wil Christine steunen, Adam en Niels bereiden een feestje voor. Frank beleeft een zware dag. Thilly en Dieter hebben weer een zware discussie. Marie liegt en Cédric probeert Andreas te redden. Britney slaat in paniek, Lyn wordt met de neus op de feiten gedrukt en Andreas doet een onaangename ontdekking. Thilly contacteert Karin. Christine bezorgt een leerling een leuke verrassing.

Maandag 12 mei 2025 - aflevering 5860

Peter doet zijn best om Christine te steunen. Thilly wil iets duidelijk maken. Andreas wordt nu een echte Bomans. Adam en Niels plannen een feestje. Cédric krijgt plaagstoten te verduren van Adam.



Dinsdag 13 mei 2025 - aflevering 5861

Het wordt een zware dag voor Frank. Eddy doet een goed woordje voor Vince tot diens groot ongenoegen. Ook Dieter en Thilly vervallen opnieuw in een bitse discussie. Emma gedraagt zich mysterieus. Marie liegt tegen haar zoon.



Woensdag 14 mei 2025 - aflevering 5862

Marie wordt verrast. Cédric probeert Andreas te redden van hun huisgenoten. Karin bezoekt één van haar cliënten. Therese laat haar ware gezicht niet zien. Paniek krijgt de overhand bij Britney.



Donderdag 15 mei 2025 - aflevering 5863

Lyn wordt hard met haar neus op de feiten gedrukt en ze is niet de enige. Thilly is razend kwaad. Er hangt romantische spanning in de lucht tussen verschillende mensen, maar zal cupido ook raak kunnen schieten? Een jaloers gevoel overvalt Cédric. Andreas doet een onaangename ontdekking.



Vrijdag 16 mei 2025 - aflevering 5865

Peter probeert Andreas tot inzicht te brengen terwijl Christine Andreas wel begrijpt. Thilly neemt contact op met Karin. Christine bezorgt een leerling van haar school een leuke verrassing.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

