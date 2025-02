Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Thuis op tv

Frank moet iets opbiechten aan Simonne, maar zij is niet de enige die het een en ander ontdekt. Harry is niet opgezet met Thilly's acties. Tom probeert zijn moeder met beide voeten op de grond te houden.

Britney is zenuwachtig voor de rechtszaak. Karin spreekt haar moed in. Tim vliegt uit tegen zijn collega's. Anna zoekt Robin op, maar het bezoekje kent een wrang einde. Nancy probeert zich aan haar belofte te houden.

Christine is zeer ongelukkig nadat ze Jaan heeft opgehaald van de crŤche. Dries heeft nagedacht over zijn toekomst. Sam merkt dat Simonne helemaal de kluts kwijt is. Eindelijk volgt er wat goed nieuws voor Tim en Dieter.