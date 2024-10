Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Thilly is vroeg uit de veren en Robin gedraagt zich overal als de irritante puber. Lyn krijgt een belangrijke opdracht, Sam zoekt naar de juiste woorden en Anna slaat de nagel op de kop. Sunny krijgt slecht nieuws, maar Therese helpt hem er bovenop. Christine ontvangt een onrustwekkend telefoontje. Adil speelt redder in nood, Emma heeft het moeilijk en Femke heeft het weer aan de stok met Christine. Dries werkt thuis en past op Leo.

Maandag 21 oktober 2024 - aflevering 5715

Thilly heeft een bijzondere reden om vroeg uit de veren te zijn. Niels' nieuwe verovering wekt de interesse van Viv. Robin hangt tegen iedereen de irritante puber uit. Vic en zijn weerwolfpakje zijn klaar voor de Halloweentocht van de school. Lyn ontvangt een belangrijke opdracht.



Dinsdag 22 oktober 2024 - aflevering 5716

Sam probeert de juiste woorden te vinden. Thilly organiseert een drink in Bar Madam, maar Judith voelt nattigheid. De positieve vibes van Adam en Niels trekken Viv mee. Tamara doet haar best om los te laten. Anna slaat de nagel op de kop, wat voor ergernis zorgt.



Woensdag 23 oktober 2024 - aflevering 5717

Waldek vindt dat Karin meer op haar strepen moet staan. Sunny likt zijn wonden na slecht nieuws, maar dankzij Therese vindt hij een nieuwe adem. Anna blijft mysterieus over haar leven naar Cédric toe. Sam koestert haar familie. Een onrustwekkend telefoontje komt tot bij Christine.

Donderdag 24 oktober 2024 - aflevering 5718

Christine belt in paniek naar Peter. Eddy en Peter slaan de handen ineen. Adil speelt de redder in nood voor Lyn. Frank pept Eddy op. Judith beseft dat ze beetgenomen is door Tom. Emma probeert er te zijn voor jongeren met een moeilijkere achtergrond, maar ze heeft het moeilijk.



Vrijdag 25 oktober - 2024 - aflevering aflevering 5719

Christine wordt de mantel uitgeveegd door Femke. De confrontatie met de gezinsvreugde bij Peter blijkt moeilijk voor Femke. De afgelopen gebeurtenissen waren ingrijpend voor Lowie, er kwamen veel herinneringen naar boven. Dries werkt thuis om op Leo te passen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!