Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Silke heeft geld nodig en Tamara is bezorgd. Nancy wil het goedmaken met haar dochter, Tom beseft dat hij tijd moet vrijmaken voor Robin. Abel opent zijn hart bij Nancy en Simonne laat Sam duidelijk weten wat ze wil. Thilly vreest dat Christine te hard van stapel loopt. Het is een belangrijke dag voor Judith. Simonne heeft een moeilijk gesprek.

Maandag 22 april 2024 - aflevering 5641

Silke heeft dringend geld nodig. Tamara uit haar bezorgdheid tegenover Lowie, maar wordt botweg afgewimpeld. Rosa sleurt Simonne mee op een dubbeldate die een ongewone afloop kent. Nancy doet een poging om het bij te leggen met haar dochter.



Dinsdag 23 april 2024 - aflevering 5642

Lowie vraagt Silke om hulp. Dieter vraagt aan Nancy om twee keer na te denken vooraleer ze stappen zet. Tamara kent een moeilijk moment op het werk. Tom beseft dat hij meer tijd moet spenderen met Robin.



Woensdag 24 april 2024 - aflevering 5643

Er ontstaat commotie in de klas van Sam. Abel vertelt Nancy zijn levensverhaal. Christine is druk in de weer wanneer Adil Jaan komt afzetten. Viv verzuipt in het werk bij VITA en dan komt het ook nog eens tot een confrontatie met Silke. Simonne laat Sam duidelijk merken wat ze wil.

Donderdag 25 april 2024 - aflevering 5644

Sam heeft voor zichzelf een belangrijke beslissing genomen. Vince krijgt last van extra stress. Dries helpt Tamara ontspannen. Marianne steekt Judith een hart onder de riem, terwijl Thilly haar net meer onder druk zet. Thilly vreest dat Christine te hard van stapel loopt.



Vrijdag 26 april 2024 - aflevering 5645

Viv stelt zich kwetsbaar op tegenover Lowie en dat baart Emma zorgen. Het is een belangrijke dag voor Judith. Nancy beseft stilaan dat ze verkeerd bezig is en ook Femke moet zich excuseren. Een moeilijk gesprek doet Simonne beseffen wat het probleem is tussen haar en Frank.

