Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Abel zet een patiŽnt onder druk, Britney heeft troost nodig. Een nieuwe opdracht van Karin is niet naar de zin van Dries. Sunny reageert gepikeerd en Adil zet zijn beste beentje voor. Femke zoekt een oplossing voor haar personeelstekort. Judith kan moeilijk haar gedachten verzetten. Dries heeft last van zijn geweten, Christine ontvouwt haar plannen en Simonne en Frank weten het niet meer. Dries komt tot inzicht en Femke uit haar frustraties. Tim legt Sam in de watten.

Maandag 1 april 2024 - aflevering 5626

Iedereen is zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen. Abel zet een patiënt onder druk. Tamara ontvangt een vreemd bericht. Britney kan een troostende schouder gebruiken. Tim en Dieter hebben hun handen vol.



Dinsdag 2 april 2024 - aflevering 5627

Karin krijgt een belangrijke opdracht binnen en dat is niet naar de zin van Dries. Femke vraagt raad aan Niels. Sunny reageert gepikeerd op enkele moeilijke vragen van Vince. Adil zet zijn beste beentje voor, maar of dat zal helpen is nog maar de vraag.



Woensdag 3 april 2024 - aflevering 5628

Femke zit met een personeelstekort en daar moet ze dringend een oplossing voor vinden. Karin passeert bij Tom voor wat leedvermaak. Viv krijgt een belangrijk telefoontje. Een uitgaansavond van Silke eindigt vroegtijdig. Judith heeft het moeilijk om haar gedachten te verzetten.

Donderdag 4 april 2024 - aflevering 5629

Dries worstelt met zijn geweten. Viv krijgt de wind van voren van Tamara en stort helemaal in. Sunny wil Vince in vertrouwen nemen. Christine doet haar plannen uit de doeken tegen Thilly. Simonne en Frank zitten met de handen in het haar.



Vrijdag 5 april 2024 - aflevering 5630

Femke is op zoek naar antwoorden. Peter ontvangt een nieuwe cliënt. Dries komt tot inzicht door toedoen van Tamara. Femke uit haar frustraties over haar moeder bij Adil. Tim legt Sam, die moet studeren, in de watten.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

