Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Peter helpt Femke en Nancy is opgeslorpt door haar nieuwe hobby. Dries heeft het moeilijk, Viv wil Lowie een hak zetten en Dieter krijgt een kwade zus op zijn dak. Abel wordt afgewezen en Marianne belandt in het ziekenhuis. Christine heeft een kater, Gaby is redder in nood. Tamara wijst Lowie op zijn kinderachtig gedrag. Karin brengt nieuws dat inslaat als een bom.

Maandag 29 januari 2024 - aflevering 5581

Peter helpt Femke. Judith is in alle staten bij haar thuiskomst. Nancy heeft zich vastgebeten in haar nieuwe hobby. Lowie brengt Frank een bezoekje. Alle problemen van Tamara lijken van de baan. Adil confronteert Christine met zijn theorie.



Dinsdag 30 januari 2024 - aflevering 5582

Femke is niet enthousiast over de nieuwe hobby van Nancy. Het wordt Dries niet gemakkelijk gemaakt. Karin heeft het gehad met het gedrag van Femke, maar lijkt aan het kortste eind te trekken tegenover Waldek en Rosa. Een gekwetste Viv onderneemt actie om Lowie een hak te zetten.

Woensdag 31 januari 2024 - aflevering 5583

Dieter krijgt af te rekenen met zijn kwade zus. Nancy moet toegeven dat ze hulp nodig heeft en krijgt deze niet van haar man. Het ongenoegen van Abel is groot wanneer hij afgewezen wordt. Marianne komt in het ziekenhuis terecht. Donderdag 1 februari 2024 - aflevering 5584

Christine worstelt met een ferme kater. Karin voelt zich niet meer welkom bij Feniks. Lowie weigert de hulp van Dries en dat heeft zo zijn gevolgen. Femke besluit haar moed bij elkaar te rapen. Gaby is de redder in nood van Nancy.

Vrijdag 2 februari 2024 - aflevering 5585

Thilly zet haar zus op haar plaats. Tamara maant Lowie aan om zijn kinderachtig gedrag achterwege te laten. Viv beseft dat ze het anders moet aanpakken en daar mag ze iemand speciaal voor bedanken. Karin heeft nieuws dat inslaat als een bom voor haar collega's.