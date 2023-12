Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Dries vreest dat hij Tamara moet teleurstellen en Febe heeft een speciaal verzoek voor Vince. Lowie vraagt Peter om hulp, Tamara gaat in de tegenaanval en Niels besluit tijdelijk te stoppen bij Feniks. Adil mist Christine, Tom geeft zijn ongelijk toe, Vicky vliegt uit en Femke is kwaad op Karin. Een maretak zorgt voor verrassende uitspattingen. Frank is te ver gegaan, Vince heeft een moeilijke dag en Viv is ongerust over Tamara.

Maandag 11 december 2023 - aflevering 5546

Dries vreest geen hulp te kunnen bieden aan het probleem van Tamara. Christine is bezorgd over Thilly en wil een 'girls night' organiseren. Zowel Tamara als Karin moeten hun verontschuldigingen aanbieden. Febe heeft een speciaal verzoek voor Vince.



Dinsdag 12 december 2023 - aflevering 5547

Lowie vraagt Peter om hulp. Judith wil van Bob weten wat hij tracht te bereiken met zijn acties. Net op dat moment besluit Tamara in de tegenaanval te gaan. Niels laat Karin weten dat hij tijdelijk stopt met werken bij Feniks. Judith zoekt Dries op.

Woensdag 13 december 2023 - aflevering 5548

Christine amuseert zich met Thilly, terwijl Adil net tijd met haar mist. Tom moet zijn ongelijk toegeven. Vicky vliegt uit tegen Nancy. De situatie tussen Tamara en Bob loopt verder uit de hand. Femke is allesbehalve blij met de laatste stunt van Karin. Donderdag 14 december 2023 - aflevering 5549

Vince behoedt Vicky voor ernstige gevolgen. Nancy wil even gerust gelaten worden door Dieter. Viv is bezig aan een grote opdracht. Een maretak zorgt voor enkele verrassende uitspattingen. Karin wordt op haar plaats gezet door iemand waarvan ze het niet verwacht had.

Vrijdag 15 december 2023 - aflevering 5550

Simonne vindt dat Frank veel te ver is gegaan. Marianne vraagt een gunst aan Nancy. Die zit met haar hoofd bij een heel andere historie. Het wordt een moeilijke dag voor Vince, met een onverwacht einde. Viv stelt zich vragen bij het gedrag van Tamara. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!