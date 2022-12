Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Vicky twijfelt en Vince krijgt goede raad. De boekenclub komt voor het laatst dit jaar samen, Britney raakt steeds meer overspannen en Peter is razend. Sam staat voor een moeilijke keuze en Ilias lucht zijn hart. Bij Boowie lopen de gemoederen hoog op. Frank bekommert zich om Veerle. Er is een inbraak in de loods van de Withoeve. Harry wil Thilly verrassen en Judith is vastberaden. Aan de schoolpoort komt het tot een heftige confrontatie.

Maandag 12 december 2022 - aflevering 5331

Vince krijgt goede raad van zijn advocaat, terwijl bij Vicky de twijfel toeslaat. Het schuldgevoel van Joren is groot. Waldek voelt dat de vrouwen in zijn leven hem niet zozeer nodig hebben of betrekken bij hun plannen.

Dinsdag 13 december 2022 - aflevering 5332 (om 18.30 uur)

Vandaag komt de boekenclub voor de laatste keer dit jaar samen. Vicky moet haar zoon terechtwijzen. Nora aanhoort de frustraties van Waldek. Veerle heeft een slechte dag. Britney raakt steeds meer overspannen. Peter is razend kwaad. Woensdag 14 december 2022 - aflevering 5333 (om 18.30 uur)

Sam beseft dat ze voor een moeilijke keuze staat. Nancy krijgt het hard te verduren. Ilias lucht zijn hart bij Silke. De gemoederen lopen hoog op bij Boowie. Zihame plaagt Robin, maar die laat zich niet zomaar doen. Frank ontfermt zich over Veerle. Donderdag 15 december 2022 - aflevering 5334

Er wordt ingebroken in de loods van de Withoeve. Het humeur van Ilias gaat van kwaad naar erger. Frank krijgt compassie met Veerle en onderneemt actie. Harry wil Thilly verrassen. Britney wordt gerustgesteld door haar zus; ze hebben allemaal het beste met haar voor. Vrijdag 16 december 2022 - aflevering 5335

De vastberadenheid van Judith is groot. Thilly moet Harry iets bekennen. Lowie zit met zijn gedachten niet bij het werk. Joren zoekt Veerle op. Eddy vermoedt dat er achter de acties van Dirk slechte intenties zitten. Het komt tot een hevige confrontatie aan de schoolpoort. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 18.30 uur op Eén.