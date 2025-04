Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 28 april 2025 - aflevering 4351

Markus en Werner zijn verbaasd wanneer Alexandra en Christoph toch akkoord gaan met de overname van Sparkfleet Resorts, op voorwaarde dat Krüger het bedrijf eerst grondig onderzoekt. Sophia, die denkt dat ze alles onder controle heeft, beseft niet dat haar plan ontdekt dreigt te worden. Henry hoort van Maxi dat de overname doorgaat en licht Sophia in, maar laat een belangrijk detail weg. Maxi is optimistisch, terwijl Henry haar liever zou waarschuwen, maar dat zou haar in gevaar kunnen brengen. Wanhopig schreeuwt hij zijn frustratie uit in het bos. Erik brengt Fanny naar Michael. Michael ontdekt al snel dat Fanny geen probleemgeval is, zoals Erik zei, maar een sympathieke en verlegen jonge vrouw met een liefde voor planten.



Dinsdag 29 april 2025 - aflevering 4352

Michael ergert zich wanneer zijn nieuwe huisgenoot Fanny veel planten meebrengt. Fanny blijkt met de planten te praten en heeft ze allemaal een naam gegeven. Michael vindt het een beetje vreemd, maar begrijpt haar liefde voor planten. Erik waarschuwt Michael om voorzichtig te zijn, maar dat negeert hij. Sophia vreest dat Krüger zijn vermoedens aan de aandeelhouders zal doorgeven en laat een afluisterapparaat bij hem plaatsen. Miro kijkt uit naar de gezellige avond met Greta. Hij vreest echter dat zijn trauma weer boven komt.



Woensdag 30 april 2025 - aflevering 4353

Henry denkt dat Sophia op een nederlaag afstevent. In een spannend moment met Maxi voelt hij een vonk, maar hij trekt zich terug. Aangespoord door Greta nodigt Maxi hem uit voor de bioscoop. Henry weigert vanwege zijn rol in Sophia's plannen. Teleurgesteld gelooft Maxi zijn excuus, tot ze hem met een andere vrouw ziet en beseft dat hij heeft gelogen. Fanny schaamt zich voor wat er gebeurd is terwijl ze slaapwandelde. Michael worstelt intussen met herinneringen aan Nicole en besluit het café te verkopen om haar los te laten. Wanneer Fanny een nieuwe verblijfplaats zoekt, biedt Michael haar een plekje in de schuur aan. Fanny is opgelucht en voelt zich eindelijk thuis in Bichlheim. Miro verlaat 's nachts stiekem het bed om Greta niet te belasten met zijn nachtmerries. Hij wil haar de waarheid vertellen, maar durft haar geluk niet te verstoren met zijn trauma.



Donderdag 1 mei 2025 - aflevering 4354

Michael reageert allergisch op een van Fanny's planten, die de naam Nicole heeft. Fanny heeft een probleem: waar moet ze met 'Nicole' blijven? Werner adviseert haar om Vincent om hulp te vragen. Fanny neemt meteen contact op. Na de overrompelende kus duwt Maxi Henry van zich af, wat Henry kwetst. Hij begrijpt haar afwijzing niet en weet niet dat ze hem en Vincent met twee vrouwen heeft gezien. Maxi's misverstand wordt pas pijnlijk duidelijk wanneer Vincent uitlegt wat er werkelijk speelde. Katja vreest dat zij en Markus nauwelijks tijd samen zullen hebben na de deal. Markus wil haar verrassen, maar zijn plannen worden in de war gestuurd door Katja zelf en Greta en Miro.



Vrijdag 2 mei 2025 - aflevering 4355

Maxi is zenuwachtig omdat Krüger zijn terugkeer heeft aangekondigd. Hij sprak aan de telefoon enkel over 'interessante informatie', maar wat betekent dat? Fanny krijgt geen woord over haar lippen bij Vincent, maar hoopt hem opnieuw te zien tijdens haar kennismaking in het Fürstenhof. Uiteindelijk duikt Vincent toch op, en Fanny slaagt er ondanks haar verlegenheid in om normaal met hem te praten. Wanneer ze ziet hoe hij een andere vrouw hartelijk omhelst, breekt dat bijna haar hart. Het verblijf in Lübeck lijkt Lale goed gedaan te hebben. Wanneer er nog een rekening binnenkomt, vrezen Miro en Greta dat Lale weer in een depressie zal terechtkomen. Ze verzekert hen echter dat alles in orde is. Niemand vermoedt dat ze enkel overeind blijft door pillen die langzaam opraken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

