Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 24 maart 2025 - aflevering 4326

Wanneer Greta aan Werner uitlegt dat ze zich buitengesloten voelt, begrijpt hij haar probleem niet. Tot overmaat van ramp valt de sous-chef uit en hoort Greta dat het management tijdens haar afwezigheid een leverancier heeft vervangen. Ze voelt zich niet serieus genomen als chef-kok. Wanneer ze dit aan Luis vertelt, herhaalt hij spontaan zijn aanbod: Waarom komt ze niet bij LUIS werken en runt ze het restaurant samen met hem? Nicole is geraakt door Michaels bekentenis, maar deelt haar zorgen met Alexandra. Michael is opgelucht dat Nicole de waarheid weet, maar twijfelt of zij ermee om kan gaan. Wanneer hij opnieuw een aanval krijgt en Nicole geschokt reageert, trekt hij zich radeloos terug.



Dinsdag 25 maart 2025 - aflevering 4327

Na de rechtszaak voelt Maxi zich wat verloren. Vincent verbergt zijn emoties wanneer Ana haar plannen deelt. Wanneer hij plots in levensgevaar verkeert, roept een bezorgde Ana snel de hulp van Maxi in. Greta vertelt Yvonne dat ze het aanbod van Luis niet kan aanvaarden omdat ze zich verbonden voelt met het Fürstenhof. Alfons steunt haar beslissing en vraagt Luis om begrip. Maar wanneer Greta weer ruzie heeft met Markus over een veeleisende gast, geeft ze tot zijn verbazing impulsief haar ontslag. Yvonne nodigt Michael en Nicole uit voor een potje darts met haar en Erik. Michael weigert eerst met een smoes, maar besluit toch mee te doen om te bewijzen dat de kus geen probleem meer is.



Woensdag 26 maart 2025 - aflevering 4328

Yvonne is na de eerste schok overweldigd. Erik probeert zich te verontschuldigen, maar Yvonne wil dat hij elders slaapt. Nicole vraagt Michael of het echt nodig was dat Yvonne op deze manier over de kus hoorde. Terwijl Yvonne bij Greta over Erik klaagt, zoekt Erik steun bij Alfons in het hotel. Door Vincents ongeluk beseft Maxi opnieuw hoe graag ze dokter wil zijn. Ze worstelt met het idee haar droom op te geven en vraagt zich af wat ze moet doen. Katja en Werner bieden haar steun en moedigen haar aan. Markus biedt zijn excuses aan Greta aan. Werner is opgelucht wanneer Greta weer de leiding in de keuken op zich neemt.



Donderdag 27 maart 2025 - aflevering 4329

Michael en Nicole hopen dat Michaels toestand ondanks de mislukte therapie ooit zal verbeteren en proberen positief te blijven. Yvonne worstelt nog steeds met de kus tussen Nicole en Erik. Hoewel ze Erik kan vergeven, lukt haar dat niet bij Nicole en ze verbreekt de vriendschap. Werner is blij dat Maxi de naam Saalfeld wil aannemen en een toekomst in het Fürstenhof ziet. Hij steunt haar ambitie door herinneringen en oude documenten te delen. Maxi ontdekt daarbij een interessant document dat tot haar verrassing nog steeds geldig blijkt te zijn.



Vrijdag 28 maart 2025 - aflevering 4330

Wanneer Maxi over haar ontdekking aan Werner vertelt, is hij verbaasd. Een casino in het Fürstenhof zou veel extra omzet en winst betekenen. Hij licht de aandeelhouders in over de kans op een gokvergunning voor het Fürstenhof. Christoph aarzelt, maar ze beseffen allemaal dat een casino zeer winstgevend kan zijn. Werner neemt Maxi daarom mee naar Oostenrijk om een casino te bezoeken. Aan de roulettetafel ontmoet ze een aantrekkelijke man die haar niet alleen geluk brengt, maar ook doet geloven in liefde op het eerste of in elk geval tweede gezicht. Michael is geschokt wanneer hij ontdekt dat hij zijn linkerhand niet meer kan bewegen. De eenvoudigste handelingen worden plots ingewikkeld en frustrerend.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!