Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 17 februari 2025 - aflevering 4301

Christoph vraagt Philipp om via een slinkse manier opnieuw het vertrouwen van Markus te winnen. Alexandra en Katja vrezen dat er opnieuw conflicten zouden kunnen ontstaan tussen hun mannen. Nicole heeft geen idee van Michaels ziekte en raakt geïrriteerd wanneer hij zich afstandelijk gedraagt. Dan wordt Michaels diagnose bevestigd en hij is er kapot van. Ana is blij dat ze binnenkort naar Thalheim gaat. Vincent is daar niet zo blij mee en Ana besluit hem te vragen of hij mee wil komen. Lale zet Ana echter aan het denken: verwart ze dankbaarheid met liefde? Greta merkt dat er geruchten de ronde doen onder het personeel over Miro's vermeende homoseksualiteit. Ze ergert zich eraan en vindt dat mensen Miro zouden moeten leren kennen voor ze over hem praten. Ze wil Miro aan Theo voorstellen, maar de mannen blijken elkaar al te kennen.



Dinsdag 18 februari 2025 - aflevering 4302

Wanneer Lale hoort dat Shirin en Gerry binnen drie weken op bezoek komen, wil ze dan met Theo trouwen. Ook Theo is enthousiast en samen beginnen ze aan de voorbereidingen. Theo zorgt ervoor dat Miro bij Vincent en Maxi kan verblijven. Ze zijn tevreden met hun nieuwe huisgenoot, maar wanneer Vincent merkt dat Miro geplaagd wordt door heftige nachtmerries, maakt hij zich zorgen. Katja smeekt Christoph om haar niet te dwingen te kiezen tussen haar dochter en de man van wie ze houdt. Christoph blijft bij zijn standpunt, maar geeft haar wel bedenktijd. Michael is overrompeld wanneer Nicole hem verwijten maakt over hoe slecht het tussen hen gaat. Ze vraagt zich af of ze nog een toekomst samen hebben. Wanneer ze thuiskomt, wacht haar echter een verrassing.



Woensdag 19 februari 2025 - aflevering 4303

Roland wil de aankoop van de merries versnellen, maar Ana vindt de gevraagde prijs te hoog. Wanneer de aankoop dreigt te mislukken, doet Philipp beroep op zijn vader, waarvoor Ana hem dankbaar is. Ze weten echter niet dat Roland niet eerlijk is met hen. Wanneer Greta Miro uitnodigt voor een brunch, reageert Luis jaloers. Greta besluit hem daarom ook uit te nodigen. Lale stelt Theo voor om zijn vader voor de bruiloft uit te nodigen. Christoph vraagt Katja om Markus een leveringscontract voor goedkope wijn te laten ondertekenen en hem zo in de val te lokken. Ze maakt Christoph duidelijk dat ze dit niet kan en ze stelt een compromis voor.



Donderdag 20 februari 2025 - aflevering 4304

Wanneer Vincent per toeval ontdekt dat de fokker heeft gelogen, wordt hij wantrouwig. Hij confronteert Philipp hiermee, die zijn vader boos in bescherming neemt. Ook Ana is niet blij met Vincents reactie, maar hij blijft bij Ana aandringen om de aankoop uit te stellen. Luis vertelt Erik dat hij bang is Greta te overrompelen en Yvonne besluit met haar te gaan praten. Luis is blij wanneer Greta bereid is de volgende stap met hem te zetten, ook al denkt ze dat het niet zo gemakkelijk zal zijn. Christoph wordt aan het denken gezet wanneer Alexandra zegt dat hij een beter mens is geworden. Theo vraagt Christoph om zijn getuige te zijn. Hij vraagt hem ook om raad over zijn vader en Christoph vindt dat Theo hem zou moeten uitnodigen.



Vrijdag 21 februari 2025 - aflevering 4305

Vincent kan niet begrijpen dat Ana niet wil luisteren en hij vraagt zijn rivaal Philipp om hulp. Katja doet alsof ze de aanwezigheid van Christoph niet meer kan verdragen en vraagt Markus of hij zich een leven buiten het Fürstenhof kan voorstellen. Uiteindelijk vraagt Katja Christoph om hulp. Terwijl Christoph zich tegenover Alexandra moet verantwoorden, doet Katja alsof ze ontroostbaar is. Zal ze zo Markus kunnen overtuigen? Michael doet zijn best voor Nicole. Wanneer Michael Nicole de waarheid wil vertellen, heeft hij een dagdroom waarin de toekomst met Nicole hopeloos lijkt. Greta helpt Luis wanneer hij intrekt bij de familie Sonnbichler. Om de verhuizing snel te laten verlopen, vragen Hildegard en Alfons Theo en Erik om hulp. Ze hebben nog een verrassing voor Greta en Luis.



