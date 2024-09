Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 9 september 2024 - aflevering 4186

Philipp weet op het laatste moment te voorkomen dat zijn affaire met Zoe door Ana ontdekt wordt. Ana komt wel van Vincent te weten dat hij de boer vervallen medicijnen heeft gegeven om zieke koeien te redden. Theo traint ijverig en begeeft zich uiteindelijk naar de klimmuur. Wanneer hij zijn grip dreigt te verliezen, motiveert Lale hem opnieuw met een verrassende belofte. Deze methode blijkt zeer succesvol te zijn. Gerry plant in het geheim een vrijgezellenfeest voor Erik. Daarom maakt Yvonne hem wijs dat Gerry bij de douane vast zit en dringend hulp nodig heeft. Alexandra en Christoph lijden onder hun scheiding, maar geen van beiden vindt een uitweg uit deze schijnbaar hopeloze situatie.

Dinsdag 10 september 2024 - aflevering 4187

Woensdag 11 september 2024 - aflevering 4188

Vincent moet tegenover de politie ontkennen dat hij de vervallen medicijnen aan de boer heeft gegeven. Ondertussen twijfelt Ana steeds meer aan haar relatie met Philipp. Yvonne en Christoph realiseren zich plots dat ze een grote fout hebben gemaakt. Toch kan Yvonne een beetje opgelucht ademhalen: de kanker is niet terug. Maar haar schuldgevoel dreigt haar in te halen. Moet ze Erik de ontrouw opbiechten? Hildegard overweegt om een schoonmaakhulp in te huren. Alfons biedt echter aan om meer huishoudelijke taken op zich te nemen.



Donderdag 12 september 2024 - aflevering 4189

Yvonne is blij met de komst van haar dochter Josie, maar het schuldgevoel tegenover Erik wordt steeds groter. Hoewel het Ana moeite kost, verbreekt ze de relatie met Philipp, maar ze beseft niet dat ze hem daarmee eigenlijk een plezier doet. Ondertussen heeft Vincent moeite met zijn bekentenis over de vervallen medicijnen. Josie is enthousiast over Nicoles Pastéis de Nata en vraagt haar voorzichtig naar het recept. Nicole moet Josie echter teleurstellen. Gerry overtuigt Nicole om op het huwelijk van Yvonne en Erik als zangeres op te treden. Wanneer ze echter verkouden wordt, dreigt de verrassing niet door te gaan.



Vrijdag 13 september 2024 - aflevering 4190

Yvonne probeert Erik de redenen voor haar ontrouw uit te leggen. Hij is echter geschokt en neemt afstand. Hij weet niet hoe het verder moet. Gerry probeert hem duidelijk te maken dat Yvonne en hij bij elkaar horen. Bij de bruiloft laat Erik echter lang op zich wachten. Worden Yvonnes grootste angsten werkelijkheid? Philipp komt in de problemen wanneer Markus vermoedt dat hij achter de aanklacht tegen Vincent zit. Ondertussen komt Ana te weten dat Apollo al over een paar dagen geopereerd moet worden. Zal haar paard de riskante operatie overleven? Alexandra heeft een ontmoeting met een charmante jonge man. Michael doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Nicole kan zingen.



