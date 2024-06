Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 3 juni 2024 - aflevering 4116

Greta dreigt de chantage van Mario openbaar te maken, maar hij maakt haar duidelijk dat het haar woord tegen het zijne is. Alfons kan een confrontatie tussen Leander en Julian maar net vermijden.



Dinsdag 4 juni 2024 - aflevering 4117

Greta is geschokt wanneer Mario haar en Noah beschuldigt van chantage en mishandeling. Ze kan haar onschuld niet bewijzen, want haar gsm met daarop de opname is stuk.

Woensdag 5 juni 2024 - aflevering 4118

Wanneer het optreden van een bekende jazz-zangeres op het festival wordt afgelast, komt Nicole tussenbeide. Werner stelt Michael voor als pianist.



Donderdag 6 juni 2024 - aflevering 4119

Julian heeft het moeilijk wanneer Leander en Eleni in de bloemetjes worden gezet voor de organisatie van het lentefestival.

Vrijdag 7 juni 2024 - aflevering 4120

Geen korte inhoud beschikbaar.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

