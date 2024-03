Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 4 maart 2024 - aflevering 4051

Valentina voelt zich gekwetst wanneer ze Noah en Greta samen ziet. In een emotionele bui voegt ze veel zout toe aan een gerecht dat Greta voor een belangrijke klant bereid heeft. Carolin houdt het hoofd koel en probeert Vanessa te kalmeren. Intussen gaat Julian op zoek naar hulp en hij loopt Leander tegen het lijf. Max is met enkele gasten op fietstocht wanneer hij hoort dat Vanessa aan het bevallen is.



Dinsdag 5 maart 2024 - aflevering 4052

Robert wil Valentina's fout rechtzetten en hij probeert het zoute gerecht uit de keuken te laten verdwijnen. Greta ziet hem echter en trekt haar conclusies. Imani ontmoet Max in het ziekenhuis en wil de confrontatie met hem aangaan. Wanneer ze hem echter samen met zijn zoon ziet, beseft ze de oorzaak van zijn roekeloze rijgedrag en ze besluit niets te zeggen. Leander is vastbesloten zijn reputatie te herstellen.

Woensdag 6 maart 2024 - aflevering 4053

Leander gaat verder op onderzoek en wil weten waarom verpleegster Gesine hem kwaad zou willen doen. Zijn speurtocht brengt hem al snel bij Alexandra. Alexandra moedigt Christoph aan om te investeren in de start-up van Imani. Zo kan hij immers meer tijd doorbrengen met Eleni. Valentina is er kapot van wanneer ze wordt afgewezen door Noah en ze zoekt troost bij Eleni. Vanessa en Günther nemen afscheid, hij vindt het moeilijk om te vertrekken. Alfons hoopt dat zijn broer enkele lessen heeft geleerd tijdens zijn verblijf in Bichlheim.



Donderdag 7 maart 2024 - aflevering 4054

Na hun ruzie probeert Valentina met Noah te praten, maar hij moet daar niets van weten. Ze vraagt hulp aan Werner. Imani is in eerste instantie blij dat zowel Christoph als Markus geïnteresseerd zijn om te investeren. Wanneer het haar duidelijk wordt dat de twee mannen nooit zullen kunnen samenwerken, kiest ze voor Markus. Christoph is woedend. Leander hoopt dat Eleni hem zal geloven wanneer hij haar vertelt dat Alexandra de verpleegster heeft omgekocht om een valse verklaring af te leggen. Vanessa en Arthur gaan naar huis.

Vrijdag 8 maart 2024 - aflevering 4055

Leander vraagt verpleegster Gesine om haar verklaring te herzien. Wanneer ze toegeeft, valt er een last van Leanders schouders. Max is dolgelukkig en krijgt weer hoop wanneer Imani hem bedankt voor zijn hulp en hem zelfs uitnodigt voor een ontbijt. Na haar bekentenis vreest Valentina dat Noah alles aan Greta zal vertellen. Alfons en Hildegard proberen Vanessa te helpen waar ze kunnen.



