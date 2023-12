Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 18 december 2023 - aflevering 3996

Eleni wil de waarheid over Christoph niet geloven, ze is bang om haar familie te verliezen. Ze eist van Alexandra dat ze Christoph niet vertelt dat ze weet dat hij haar vader is. Michael wil vechten voor zijn vriendschap met Robert. Robert blijft hem echter verwijten dat Valentina gevoelens voor hem heeft. Intussen wordt Michael op non-actief gezet door de ziekenhuisdirectie omdat ze denken dat hij een relatie heeft met een ondergeschikte. Erik denkt dat hij goed op weg is om zijn schulden af te betalen, maar niets is minder waar.

Dinsdag 19 december 2023 - aflevering 3997

Erik is ontmoedigd omdat hij geen vooruitgang boekt met Ulrike Dremel. Hij besluit een andere manier te zoeken om zijn schulden af te lossen. Yvonne maakt zich echter zorgen. Eleni is emotioneel door het verhaal van Alexandra. Ze kan niet begrijpen waarom haar moeder terug bij Christoph is, nadat hij haar vroeger in de steek gelaten heeft. Valentina is geschokt wanneer ze verneemt dat Michael geschorst is. Ze wil weten wie hiervoor verantwoordelijk is.

Woensdag 20 december 2023 - aflevering 3998

Eleni is haar portemonnee in de stal vergeten en gaat terug om hem te halen. Er staat echter een paard in de weg, waardoor ze verstijft van angst. Christoph helpt haar om haar angst te overwinnen. Vanessa geniet van de kus met Max, maar moet hem meteen teleurstellen. Ze is gelukkig met Carolin, maar voelt zich nu erg schuldig. Michael verneemt van Valentina dat Robert hem aangegeven heeft bij de ziekenhuisdirectie. Het komt tot een confrontatie tussen de twee mannen.

Donderdag 21 december 2023 - aflevering 3999

Alexandra bereidt zich voor op het proces tegen Markus, maar zo ver komt het niet. Tot haar verbazing wordt ingestemd met haar verzoek tot een minnelijke schikking. Wanneer Christoph dit te weten komt, is hij helemaal niet blij. Robert en Michael hebben zich verzoend, maar de situatie in het ziekenhuis is nog steeds moeilijk voor Valentina. Carolin is gekwetst door de bekentenis van Vanessa.

Vrijdag 22 december 2023 - aflevering 4000

Werner vindt dat hij te weinig tijd met zijn kleinzoon Leander doorbrengt. Wanneer hij merkt dat Leander wel meer tijd doorbrengt met zijn andere grootvader, Alfons, is hij jaloers. De vrees van Christoph dat Markus zich niet aan de afspraak zal houden, blijkt gegrond. Michael denkt er niet aan om Bichlheim te verlaten en vestigt zich opnieuw in het Fürstenhof. Eleni wil haar band met Markus niet verbreken en vergeeft hem zijn misstappen. Leander en Eleni genieten van tijd samen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!