Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 11 december 2023 - aflevering 3991

Christoph is boos op Alexandra omdat ze Markus uit de gevangenis probeert te krijgen. Hij vreest dat een vrijspraak zijn gezinsleven met Alexandra en Eleni in gevaar zal brengen. Daarom stelt hij Alexandra voor een moeilijke keuze. Helene en André zijn geschokt door Michaels eerste diagnose. Gelukkig heeft hij wat later toch goed nieuws voor hen. Ze besluiten Max en Gerry niets te vertellen over het doktersbezoek.



Dinsdag 12 december 2023 - aflevering 3992

Na haar liefdesbekentenis probeert Michael uit de buurt van Valentina te blijven. Dat wordt wel een probleem voor het bouwen van de boot. Valentina vraagt hulp aan Noah en terwijl ze samenwerken, stort ze haar hart bij hem uit. Eleni wil Leander verrassen met een romantisch etentje in zijn appartement. Leander heeft geen idee van haar plannen en komt niet naar huis. Eleni is teleurgesteld. Helene is geschokt wanneer André haar vertelt dat haar echtgenoot al jaren dood is. Alexandra reageert boos wanneer Christoph haar onder druk zet.



Woensdag 13 december 2023 - aflevering 3993

Erik bereidt zich voor op de komst van Ulrike Dremel en probeert intussen ook de plooien glad te strijken met Yvonne. Wanneer Ulrike arriveert, is ze gecharmeerd door Erik. Hij lijkt erg op haar eerste jeugdliefde. Robert is zenuwachtig nu zijn eerste diner met gasten eraan komt. Maar dan dreigt alles mis te lopen door een personeelstekort. Gelukkig springen Valentina en Noah net op tijd in. Eleni wil graag iets bijdragen tijdens de verkoop ten voordele van de kinderafdeling van het ziekenhuis en stort zich op een oude hobby.



Donderdag 14 december 2023 - aflevering 3994

Na een traumatische nacht op de spoedafdeling raakt Valentina zwaargewond. Robert snelt ter plaatse, maar Michael is er al om haar bij te staan. Wanneer Noah voorstelt om iets met het gezin te doen, is Alexandra onder de indruk van zijn voorstel. Ook Eleni reageert enthousiast, maar tegenover Leander spreekt ze haar twijfels uit. De Sonnbichlers merken dat het nog steeds stroef loopt tussen Max, Vanessa en Carolin. Ze besluiten een Spaanse avond te organiseren. Max merkt dat zijn moeder erg verward is.



Vrijdag 15 december 2023 - aflevering 3995

Na een gesprek met haar moeder en Markus, begint Eleni vermoedens te krijgen. Robert gelooft niet dat Michael enkel vaderlijke gevoelens heeft voor Valentina. Wanneer Valentina zijn vragen hierover niet wil beantwoorden, wordt hij boos en hij verbreekt zijn vriendschap met Michael. Wanneer Shirin, Max en Gerry de diagnose van Helene te horen krijgen, geeft Shirin zich hiervan de schuld.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!