Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 14 augustus 2023 - aflevering 3905

Wanneer Gerry André naar zijn doktersafspraak brengt, moet hij uitwijken voor een dier en hij botst met zijn wagen tegen een steen. Omdat hij Helene niet nog ongeruster wil maken, neemt André de schuld op zich. Josie ontwijkt de kus van Paul. Ze wil niet dat Leon hier iets te weten van komt en ze verdrukt haar gevoelens voor Paul. Paul wil echter niet opgeven. In Roberts ogen zijn de Schwarzbachs berekende zakenmensen die je niet kan vertrouwen. Via Werner ontdekt Alexandra het zwakke punt van Robert en dat wil ze gebruiken om hem aan haar kant te krijgen.



Dinsdag 15 augustus 2023 - aflevering 3906

Na de afwijzing van Robert vreest Christoph dat Alexandra geen enkele reden meer heeft om in het Fürstenhof te blijven. Markus wordt achterdochtig en gaat op zoek naar de oorzaak van het wispelturige gedrag van Alexandra. Leon krijgt paardrijles van Carolin. Ze groeien naar elkaar toe en Carolin doet hem een bekentenis. Helene is ervan overtuigd dat ze een slechte moeder is.



Woensdag 16 augustus 2023 - aflevering 3907

Erik heeft het moeilijk met het feit dat Josie haar biologische vader gaat opzoeken. Na een gesprek met Josie besluit Erik Josie toch te steunen. Alexandra probeert nog steeds haar gevoelens te verbergen, maar Markus is achterdochtig. Wanneer ze uiteindelijk bekent dat ze Christoph gekust heeft, eist Markus dat ze bij hem wegblijft. Christoph keert echter terug met een cadeau voor Alexandra. Michael merkt dat er iets scheelt met Carolin en hij wil weten wat haar dwars zit.



Donderdag 17 augustus 2023 - aflevering 3908

Ondanks een brief van de advocaat van een klant, is Helene ervan overtuigd dat ze geen fout gemaakt heeft. Josie neemt afscheid van haar biologische vader en besluit toch voor Erik te kiezen. Nu ze deze beslissing genomen heeft, kan ze zich op haar relatie met Leon focussen. Leon neemt haar mee naar een beurs waar ze haar chocolaatjes kan promoten. Carolin probeert Vanessa te ontwijken en ze vraagt hulp aan Leon. Hij zegt dat ze moet uitkomen voor haar gevoelens en een beslissing moet nemen.



Vrijdag 18 augustus 2023 - aflevering 3909

Alexandra worstelt met haar gevoelens voor Christoph. Toch gaat ze akkoord met het plan van Markus om Christoph aan haar kant te krijgen. Wanneer ze gaan wandelen en picknicken, lijkt ze het oorspronkelijke plan uit het oog te verliezen. Gerry eist dat zijn moeder Helene in het schoonheidssalon mag blijven werken. Hij is verrast door de reactie van Shirin. Josie is blij met de grote bestelling die ze kreeg en ze gaat meteen aan de slag.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!