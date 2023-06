Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 19 juni 2023 - aflevering 3865

Shirin lijdt onder de gespannen situatie met haar ex-vriend Henning en Gerry wil haar opvrolijken. Hij nodigt haar uit in de flat, maar wanneer Shirin arriveert zijn ook Paul, Erik en Max aanwezig. Erik wil Yvonne doen inzien dat Christoph hun relatie nooit ernstig heeft genomen en niet met haar wil trouwen. Carolin nodigt Michael uit en verontschuldigt zich voor haar gedrag. Max stelt zich kandidaat voor de functie van raadslid.

Dinsdag 20 juni 2023 - aflevering 3866

Erik confronteert Christoph met een ernstige fout. Christoph beseft dat Yvonne hem heeft opgelicht en hij ontslaat haar. Yvonne is verrast door zijn reactie en ze probeert haar baan te redden. Ze weet Werner aan haar zijde te krijgen. Shirin en Gerry genieten van hun tijd samen, maar worden dan plots verrast door de moeder van Gerry. Het café gaat opnieuw open en Josie is druk bezig met haar chocoladecreaties.

Woensdag 21 juni 2023 - aflevering 3867

Ondanks de grote concurrentie gelooft Josie toch in haar creaties. Tijdens de openingsreceptie ontmoet Josie Leon, die haar passie voor chocolade deelt en haar vraagt om een speciale praline te creëren. Christoph wordt in een hoek gedreven door Werner en Robert. Hij is geschokt wanneer Werner eist dat hij zich uit het Fürstenhof terugtrekt. Shirin is sprakeloos wanneer Gerry zijn moeder vraagt om bij hem en Erik in te trekken.

Donderdag 22 juni 2023 - aflevering 3868

Helene moet toegeven dat haar zoon Gerry veel zelfstandiger geworden is en beseft dat ze hem meer moet vertrouwen. Maar dan heeft hij een ongeval. Christoph dreigt ermee de aandelen van Josie te verkopen, waardoor Yvonne Paul om hulp moet vragen. Leon checkt in, in het Fürstenhof. Josie is helemaal weg van zijn idee om emoties te verwerken in pralines en ze wil hem overtuigen van haar talent.

Vrijdag 23 juni 2023 - aflevering 3869

Erik probeert Yvonne te overtuigen dat ze een goed team vormen, maar zij wil niet toegeven aan haar gevoelens. Constanze bedenkt een plan om Josie uit Bichlheim weg te krijgen. Na het ongeluk kan Gerry zijn hoofd niet meer bewegen. Zijn moeder en Shirin maken zich grote zorgen. Hildegard krijgt een telefoontje van Marie uit Engeland, die hulp nodig heeft. Ze neemt vakantie om te gaan helpen, maar voor haar vertrek krijgt ze nog een cadeautje van Josie.

