Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Maandag 12 juni 2023 - aflevering 3860

Na de publicatie van de reclamefoto's vecht Gerry tegen zijn gevoelens voor Shirin. Hij heeft het ook moeilijk met de commentaren op het internet. Alfons ontdekt wat Rosalie van plan is en hij wil haar niet zomaar laten vertrekken. Hij besluit een afscheidsfeestje te organiseren. Paul weet niet dat Josie gezien heeft hoe hij Constanze kuste. Hij laat zich meeslepen en brengt de nacht door met haar. Josie is erg teleurgesteld in Paul en denkt erover het Fürstenhof te verlaten.

Dinsdag 13 juni 2023 - aflevering 3861

Nadat hij Shirin bijna gekust heeft, slaat Gerry op de vlucht. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om van twee vrouwen te houden. Erik doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Josie in Bichlheim blijft. Hij wil aandelen voor haar kopen in Café Liebling. Ook André wil dat Josie blijft. Alfons ontvangt schoenen die hij helemaal niet besteld heeft. Ook Hildegard en Vanessa hebben niets besteld, dus Alfons vermoedt dat zijn account gehackt is.

Woensdag 14 juni 2023 - aflevering 3862

Erik vertelt Josie dat hij haar toch niet kan helpen bij het kopen van de aandelen. Josie is teleurgesteld, maar laat dit niet blijken. Yvonne daarentegen maakt Erik heel wat verwijten, waarop Erik hulp vraagt aan Werner. Wanneer Carolin hoort dat Rosalie en Michael uit elkaar zijn, zoekt ze toenadering. Michael is nog niet toe aan een nieuwe relatie maar spreekt toch met haar af. Alfons blijft maar pakjes ontvangen.

Donderdag 15 juni 2023 - aflevering 3863

Robert kan Lia niet overtuigen om terug te keren naar het Fürstenhof en hij besluit dan zelf maar te vertrekken. Werner wil niets liever dan Robert en Lia dicht bij hem hebben en hij besluit een lentefeest te organiseren. Wanneer hij dit wil aankondigen, wordt Werner onwel. Christoph koopt de café-aandelen voor Josie. Carolin verdwijnt plots en Michael probeert haar te bereiken. Vanessa denkt na over haar toekomst.

Vrijdag 16 juni 2023 - aflevering 3864

Yvonne probeert zich onmisbaar te maken bij Christoph. Robert maakt zich grote zorgen om zijn vader die een pacemaker nodig heeft. Michael probeert hem te kalmeren. Lia wil nog steeds niet terugkeren naar het Fürstenhof. Gerry en Shirin genieten van een picknick samen. Henning zoekt intussen troost bij Constanze. Vanessa is teleurgesteld wanneer blijkt dat Max helemaal niet ambitieus is.

