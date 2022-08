Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 29 augustus 2022 - aflevering 3655

Om Maja's gedachten te verzetten, gaat Hannes met haar een bergwandeling maken. Wanneer ze een grot passeren, besluiten ze binnen te gaan. Maar dan begint de grond te beven en Maja en Hannes komen vast te zitten. Hildegard is intussen opgelucht dat Alfons ongedeerd uit het ongeluk is gekomen. Alfons vertelt Vanessa dat hij helemaal niet van plan is om het motorrijden op te geven. Ariane slaagt erin de voormalige assistent van Cornelius in Argentinië op te sporen.

Dinsdag 30 augustus 2022 - aflevering 3656

Maja en Hannes proberen tevergeefs uit de grot te geraken. Ze heeft amper bereik met haar gsm, maar probeert toch Florian te bellen. Erik heeft liefdesverdriet. Om zijn gedachten te verzetten, flirt hij met Rosalie in de bar. Maar dan komt Michael binnen en hij is niet blij met wat hij ziet. Na het ongeval gaat Hildegard ervan uit dat Alfons nooit meer op de motor zal stappen, maar hij wil zijn hobby niet opgeven. Vanessa verstopt de zwangerschapstest voor Max.

Woensdag 31 augustus 2022 - aflevering 3657

Hoewel Florian nauwelijks kan begrijpen wat Maja aan de telefoon zegt, beseft hij wel dat er iets flink mis is. Hij gaat naar haar op zoek. Vanessa vertelt Max dat ze misschien zwanger is. Samen met haar wacht hij rustig op de uitslag van de test. Hildegard voelt zich schuldig omdat ze Alfons verboden heeft nog langer met de motor te rijden. Werner vindt dat Alfons gewoon een nieuwe hobby nodig heeft en hij gaat met hem golfen.

Donderdag 1 september 2022 - aflevering 3658

Florian weet zijn angst te overwinnen en hij redt Maja en Hannes uit de grot. Florian beseft hierdoor dat hij altijd van Maja zal houden. Ook Hannes beseft dat het leven te kort is om tijd te verspillen en hij neemt een besluit. Alfons is trots omdat hij Werner verslagen heeft tijdens een partijtje golf. Erik beseft dat hij een betere indruk zal maken in de rechtbank als hij een vaste job heeft. Hij neemt de jobaanbieding van Ariane aan en gaat aan de slag als barman.

Vrijdag 2 september 2022 - aflevering 3659

Vanessa wil samen met Max zijn verjaardag vieren. Shirin brengt een taart voor hem naar het Fürstenhof, maar onderweg laat ze het gebak vallen. Maja is erg geraakt door de vraag van Hannes, maar ze vraagt bedenktijd. Wanneer ze Florian later tegenkomt, weet ze welk antwoord ze Hannes moet geven. Alfons baalt omdat Hildegard niet enthousiast is over het golfen. Hij wil niet zonder haar spelen, dus gaat hij op zoek naar een nieuwe hobby.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.10 uur (wisselend) op VTM 2.

