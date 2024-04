Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe ' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 22 april 2024 - aflevering 4086

Lale wordt gestalkt door een jongen die reageerde op een van haar video's. Wanneer ze hem voor de zoveelste keer tegen het lijf loopt, komen er heel wat angsten bij haar naar boven. Leander merkt dat de financiering van Eleni's herstructureringsplan in het gedrang komt en wil helpen. Markus weigert het project van Christoph te steunen. Imani ontdekt dat Nio niet meer wil samenwerken en dat zou een groot probleem kunnen veroorzaken. Ze besluit haar ex-verloofde een emotionele e-mail te sturen, in de hoop dat hij zich bedenkt.



Dinsdag 23 april 2024 - aflevering 4087

Eleni is boos op Markus omdat hij de financiering blokkeert. Markus heeft het daar moeilijk mee. Bovendien vlot het tussen hem en Noah ook niet zo goed. Yvonne heeft een leuke tijd met Erik en vergeet even dat ze kanker heeft. Maar wanneer Erik enthousiast plannen voor de toekomst begint te maken, barst Yvonne in tranen uit. Theo heeft last van zijn schouder en gaat op aanraden van Hildegard naar de fysiotherapeut van het Fürstenhof. Daar komt hij voor een verrassing te staan.

Woensdag 24 april 2024 - aflevering 4088

Leander vraagt Eleni om een gunst en de twee brengen samen tijd door. Tijdens een wandeling komen er heel wat herinneringen naar boven bij Eleni die door haar hoofd blijven spoken. Julian merkt dat ze met iets zit. De situatie tussen Lale en Theo dreigt uit de hand te lopen, maar Valentina kan niet op tijd tussenbeide komen. Ze probeert te bemiddelen. Alexandra mist Nicole als huishoudster, maar ze is te koppig om de eerste stap te zetten.



Donderdag 25 april 2024 - aflevering 4089

Door haar ziekte kijkt Yvonne anders naar het leven en ze ziet niet in waarom ze nog zou gaan werken. Wanneer ze een ziektebriefje indient, is Erik verbaasd. Het café heeft heel wat schade door de overstroming en zal weken moeten sluiten om alles hersteld te krijgen. Bovendien weigert de verzekering uit te betalen. Nicole is er kapot van. Zal ze haar zaak nog kunnen redden? Eleni verzekert Julian dat ze van hem houdt en niet van Leander.

Vrijdag 26 april 2024 - aflevering 4090

Eleni wil eerlijk zijn met Julian en vertelt hem over de droom die zij en Leander gelijktijdig hadden. Julian weet niet wat hij er van moet denken. Nicole is uitgeput en denkt dat haar café niet meer te redden is. Robert trommelt echter enkele vrienden op en ze zetten samen een kraampje voor het café op. Nicole is aangedaan door zijn initiatief. Michael probeert op Yvonne in te praten: ze kan de kanker niet zomaar negeren en moet zich laten behandelen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

